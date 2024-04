dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax hält sich auf hohem Niveau

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT ERWARTET - Nach einem erfreulichen Wochenauftakt mit Kursgewinnen dürfte der deutsche Aktienmarkt am Dienstag zunächst eine Pause einlegen. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels auf 18 294 Punkte und damit leicht im Minus. Am Vortag hatten Anleger Dax-Kurse um 18 200 Zählern zum Kauf genutzt. Eine größere Korrektur nach dem Rekordhoch aus der vergangenen Woche hat der deutsche Leitindex bislang vermieden. Seit Jahresbeginn steht noch immer ein Dax-Gewinn von fast zehn Prozent zu Buche. Analysten schließen nicht aus, dass die Kurse nun zunächst auf hohem Niveau verharren, bis die bevorstehende Saison der Quartalsbilanzen aus den USA neue Impulse setzt. Gleichwohl würde auch ein Rücksetzer nach der Rally der Vormonate nicht überraschen.

USA: - KAUM VERÄNDERT - Die Anleger an den US-Aktienmärkten haben es zu Beginn der neuen Börsenwoche ruhig angehen lassen. Der Dow Jones Industrial schloss am Montag 0,03 Prozent tiefer bei 38 892,80 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,04 Prozent auf 5202,39 Zähler runter. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,05 Prozent auf 18 100,19 Punkte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Börsen Asiens am auch am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Japan knüpfte der Nikkei 225 im späten Handel mit einem Plus von 0,8 Prozent an seine Vortagesgewinne an. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten, die an den chinesischen Festlandbörsen notiert sind, fiel indes um 0,2 Prozent. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um gut ein halbes Prozent.

DAX 18318,97 0,79% XDAX 18298,55 0,66% EuroSTOXX 50 5046,05 0,62% Stoxx50 4391,95 0,45% DJIA 38892,80 -0,03% S&P 500 5202,39 -0,04% NASDAQ 100 18100,19 -0,05%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 131,91 0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0857 -0,02% USD/Yen 151,89 0,04% Euro/Yen 164,90 0,03%

ROHÖL:

Brent 90,58 +0,20 USD WTI 86,58 +0,15 USD

/mis