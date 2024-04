GNW-Adhoc: Spryker erweitert App Composition Platform: Stripe wird globaler Zahlungsdienstleister

^* Unternehmen können jetzt mit nur wenigen Klicks problemlos Geschäfte mit Kunden in aller Welt abwickeln. * Die Integration von Stripe ermöglicht einen schnelleren Markteintritt in neue Regionen, setzt Entwicklungskapazitäten für andere Geschäftsschwerpunkte frei und vereinfacht die internen Finanzprozesse. BERLIN und NEW YORK, April 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker (https://spryker.com/), die führende Composable-Commerce-Plattform für anspruchsvolle Anwendungsfälle im B2B-Commerce, Enterprise Marketplaces und IoT- Commerce, und Stripe, eine Finanzinfrastrukturplattform für Unternehmen, haben heute die Integration von Stripe in die Spryker App Composition Platform (https://spryker.com/app-composition-platform/) bekanntgegeben. Unternehmen können jetzt mit nur wenigen Klicks problemlos Geschäfte mit Kunden in aller Welt abwickeln. Die Integration von Stripe ermöglicht einen schnelleren Markteintritt in neue Regionen, setzt Entwicklungskapazitäten für andere Geschäftsschwerpunkte frei und vereinfacht die internen Finanzprozesse. Mit nur einem Klick können Unternehmen Stripe in neuen Regionen weltweit einsetzen, um den Markteintritt zu beschleunigen und die internationale Expansion zu fördern. Darüber hinaus übernimmt Spryker die Wartung der Stripe- App, so dass Unternehmen sicher sein können, immer die aktuellste und sicherste Version zu nutzen. Durch den geringeren Bedarf an Entwicklungsressourcen für die Implementierung und Wartung des Zahlungsdienstes können Unternehmen Zeit und Budget für andere wichtige Geschäftsbereiche freisetzen. ?Angesichts volatiler Märkte und sich wandelnder Kundenbedürfnisse benötigen Unternehmen geschäftliche Agilität, um global wettbewerbsfähig zu bleiben", so Boris Lokschin, Mitbegründer und CEO von Spryker. ?Die Fähigkeit, eine hochmoderne Zahlungslösung wie Stripe schnell und mit minimalem Aufwand in neuen Regionen einzuführen, wird Unternehmen den Vorteil und die Flexibilität geben, den sich ändernden Kundenbedürfnissen und Geschäftsanforderungen gerecht zu werden." Unternehmen können ihren Kunden nicht nur einen weltweit führenden Zahlungsdienst anbieten, sondern die Stripe-Integration auch dazu nutzen, ihre eigenen Geschäftsprozesse zu erleichtern. Das Zahlungselement von Stripe unterstützt mehr als 40 verschiedene Zahlungsmethoden, und die optimierte Checkout-Suite hat Unternehmen dabei geholfen, ihren Umsatz um durchschnittlich 10,5 % (https://stripe.com/newsroom/news/payments-revenue-uplift) zu steigern. Unternehmen können zudem von den flexiblen und vorkonfigurierten Funktionen der Stripe-Anwendung profitieren, die einen schnelleren Markteintritt und eine hohe Anpassungsfähigkeit ermöglichen. Vorkonfigurierte und benutzerdefinierte Funktionen gehen Hand in Hand, um eine nahtlose Erfahrung für Entwickler und Kunden zu gewährleisten. ?Zahlungen spielen bei Transaktionen eine zentrale Rolle und wir sind stolz darauf, unseren globalen Unternehmenskunden eine schnelle und reibungslose Integration mit Stripe anbieten zu können", so Manishi Singh, SVP App Composition Platform, Cloud & Technology Partnerships bei Spryker. ?Stripes Fokus auf die Erleichterung globaler Transaktionen passt perfekt zu Sprykers Mission, die führende Composable-Plattform für anspruchsvolle Transaktionsgeschäfte bereitzustellen. Gemeinsam haben wir eine Integration entwickelt, die es speziell B2B-Unternehmen ermöglicht, ihre Geschäftsziele schneller zu erreichen." Um die Integration weiter zu optimieren, planen Spryker und Stripe die Entwicklung einer vorkonfigurierten Zahlungsintegration für Marktplätze, die unter anderem Ratenzahlungen, Händlerauszahlungen und die Einbindung von Händler-Zahlungsdiensten umfasst. Diese zusätzlichen Funktionen ermöglichen Marktplatzbetreibern eine schnellere Time-to-Market, niedrigere Gesamtbetriebskosten und einen höheren ROI. Die Spryker App Composition Platform ist eine Cloud-native Plattform, die Unternehmen über ein innovatives Testmodell, das ein umfassendes Service Level Agreement (SLA) und eine Software-Lifecycle-Abdeckung für alle zusammengestellten Funktionen umfasst, einen nahtlosen Zugang zu Diensten von Drittanbietern und führenden E-Commerce-Anbietern bietet. Mit der Spryker App Composition Platform können Unternehmen die anfängliche Integration mit nur einem Klick vereinfachen, so dass sie den Wert von Apps und Services für ihr Unternehmen schnell testen können, ohne Entwicklungszeit zu verschwenden. Die Spryker App Composition Platform erweitert kontinuierlich ihr Angebot an Drittanbieterdiensten in verschiedenen Kategorien wie Zahlung, Business Intelligence, Analytics, Commerce, Kundenmanagement, Datenintegration, Marketing, betriebliche Cloudlösungen und mehr. Diese Anwendungen decken alle digitalen Commerce-Funktionen ab, die Unternehmen benötigen. Die Spryker App Composition Platform steht allen Kunden des Spryker Cloud Commerce OS zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der App Composition Platform (https://spryker.com/app-composition-platform/). Über Stripe Stripe ist eine Finanzinfrastrukturplattform für Unternehmen. Von Start-ups bis hin zu den weltweit größten Unternehmen nutzen Millionen von Organisationen Stripe, um Zahlungen zu akzeptieren, den Umsatz zu steigern und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen. Das Technologieunternehmen mit Sitz in San Francisco und Dublin hat sich zum Ziel gesetzt, das Bruttoinlandsprodukt des Internets zu steigern. Über Spryker Spryker ist die führende Composable-Commerce-Plattform für Unternehmen mit anspruchsvollen Geschäftsmodellen, die Wachstum, Innovation und Differenzierung ermöglichen. Speziell für anspruchsvolle Transaktionsgeschäfte entwickelt, bietet Spryker mit seinem benutzerfreundlichen, bildschirmlosen API-First-Modell einen Best-of-Breed-Ansatz, der Unternehmen die Flexibilität zur Anpassung, Skalierung und schnellen Markteinführung bietet und gleichzeitig eine schnellere Wertschöpfung auf ihrem Weg zur digitalen Transformation ermöglicht. Als weltweit führende Plattform für B2B- und B2C-Enterprise Marketplaces, IoT- Commerce und Unified Commerce unterstützt Spryker über 150 globale Unternehmenskunden weltweit und genießt das Vertrauen von Marken wie ALDI, Siemens, ZF Friedrichshafen und Ricoh. Spryker ist ein privat geführtes Technologieunternehmen mit Sitz in Berlin und New York, das von führenden Investoren wie TCV, One Peak, Project A, Cherry Ventures und Maverick Capital unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter spryker.com (https://spryker.com/). Folgen Sie Spryker auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/spryker/?utm_source=Linkedin&utm_medium=Other& utm_campaign=2022_Global_PR_Press%20release%20boiler%20plate%20LinkedIn%20link) und X (https://twitter.com/sprysys?utm_source=Twitter&utm_medium=Other&utm_campaign=20 22_Global_PR_Press%20release%20boiler%20plate%20Twitter%20link).