IRW-News: Osisko Gold Royalties Ltd. : Osisko Meldet Ergebnisse der Geo-Lieferungen für Q1 2024 und Updates für ausgewählte Anlagen

IRW-PRESS: Osisko Gold Royalties Ltd. : Osisko Meldet Ergebnisse der Geo-Lieferungen für Q1 2024 und Updates für ausgewählte Anlagen

Montréal, 8. April 2024 - Osisko Gold Royalties Ltd (das "Unternehmen" oder "Osisko") (OR: TSX & NYSE - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/) freut sich, ein Update zu seinen Lieferungen, Umsätzen und seiner Cash-Marge im ersten Quartal 2024 sowie zu seinen Barmitteln und Schulden per 31. März 2024 bekannt zu geben. Darüber hinaus freut sich Osisko, einige ausgewählte Anlagen zu aktualisieren. Alle Geldbeträge in diesem Bericht sind in kanadischen Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben.

VORLÄUFIGE ERGEBNISSE FÜR Q1 2024

Osisko erwirtschaftete im ersten Quartal 2024 22.259 zurechenbare Unzen Goldäquivalent1 ("GEOs").

Osisko verzeichnete im ersten Quartal vorläufige Einnahmen aus Royalties und Streams in Höhe von 60,7 Millionen $ und vorläufige Umsatzkosten (ohne Abraum) in Höhe von 1,8 Millionen $, was zu einer vierteljährlichen Cash-Marge2 von etwa 58,9 Millionen $ (oder 97 %) führte.

Am 31. März 2024 betrug Osiskos Bargeldbestand etwa 70,6 Millionen $, nachdem im ersten Quartal eine Rückzahlung von 43,6 Millionen $ auf die revolvierende Kreditfazilität des Unternehmens erfolgt war. Die revolvierende Kreditfazilität des Unternehmens war Ende März 2024 mit 151,9 Mio. $ in Anspruch genommen, wobei ein zusätzlicher Betrag von 398,1 Mio. $ zur Verfügung steht, der in Anspruch genommen werden kann, zuzüglich einer nicht gebundenen Kreditlinie von bis zu 200,0 Mio. $.

AUSGEWÄHLTE ASSET-UPDATES

Canadian Malartic Complex (betrieben von Agnico Eagle Mines Limited)

Agnico Eagle Mines Limited ("Agnico") treibt die Studien zur Optimierung seiner Abitibi-Plattform weiter voran, wobei die kanadische Mühle Malartic eine zentrale Rolle bei der Verarbeitung spielen soll. Die Lagerstätte AK von Macassa wurde nun in die Produktionsprognose von Agnico für 2024 bis 2026 aufgenommen. Bei Upper Beaver führt Agnico eine Trade-Off-Analyse durch, in der der Transport und die Verarbeitung des Erzes in der LaRonde-Mühle mit einer eigenständigen zentralen Mühle für Upper Beaver und andere Satellitenlagerstätten verglichen wird. Bei Upper Beaver werden eine Explorationsrampe und ein Schacht in Betracht gezogen, um die tieferen Teile der Lagerstätte aufzuwerten und weiter zu erkunden. Bei Wasamac prüft Agnico Transportalternativen und die optimale Abbaurate für den Transport und die Verarbeitung des Erzes in der Mühle Canadian Malartic. Agnico geht davon aus, dass die internen technischen Evaluierungen sowohl für Upper Beaver als auch für Wasamac, die alle Teil einer Gruppe von Studien zur Optimierung der Abitibi-Plattform des Unternehmens sind, in der ersten Hälfte des Jahres 2024 abgeschlossen sein werden. Im Februar meldete Agnico eine erste wahrscheinliche Mineralreserve von 5,17 Millionen Unzen Gold (47,0 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3,42 g/t Gold) im zentralen Teil der Lagerstätte East Gouldie.

Neben der 5 %-Nettoschmelzabgabe (NSR") für die Mine Canadian Malartic hält Osisko auch eine 5 %-NSR-Lizenzgebühr für die Lagerstätten East Gouldie und Odyssey South, eine 3 %-NSR-Lizenzgebühr für die Lagerstätte Odyssey North und eine 3-5 %-NSR-Lizenzgebühr für die Lagerstätte East Malartic, die an die Mine Canadian Malartic angrenzt. Osisko besitzt auch eine Lizenzgebühr von 0,40 C$ pro Tonne für jegliches Erz, das von außerhalb der Lizenzgebührengrenzen stammt und in der Mühle Canadian Malartic verarbeitet wird, wie etwa Wasamac. Osisko besitzt 2 % NSR-Lizenzgebühren, die den Großteil der regionalen Grundstücke von Agnico bei Kirkland Lake abdecken, einschließlich der Lagerstätten AK und Upper Beaver.

CSA Mine (betrieben von Metals Acquisition Limited)

Ende März 2024 gab Metals Acquisition Limited ("MTAL") die Einreichung seines Jahresberichts 2023 bekannt. MTAL ersetzte die zweite Mühle und arbeitete anschließend ohne Probleme mit den angestrebten Raten und schloss die Verbesserung der Belüftung und Kühlung für CSA ab. In finanzieller Hinsicht konnte MTAL nach dem Jahresende 2023 durch die Notierung an der australischen Börse 325 Millionen AUD aufbringen. Der Erlös aus der Börsennotierung an der ASX wurde zur vollständigen Rückzahlung der aufgeschobenen Gegenleistung an Glencore im Zusammenhang mit der Übernahme von CSA durch MTAL verwendet. Der Restbetrag soll für folgende Zwecke verwendet werden: Erhöhung des Betriebskapitals zur Erleichterung der betrieblichen Flexibilität und des potenziellen Produktionswachstums sowie zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel für Explorationsprogramme und die Minenerschließung in der Mine CSA.

Osisko besitzt einen 100%-igen Silber-Stream auf der Mine CSA sowie einen 3,0-4,875%igen Kupfer-Stream mit einem wirtschaftlichen Gültigkeitsdatum am 15. Juni 2024. Osisko besitzt auch ein mindestens siebenjähriges Vorkaufsrecht für zukünftige Lizenzgebühren / Streams, die für alle von MTAL besessenen oder erworbenen Anlagen verkauft werden.

Island Gold / Magino (betrieben von Alamos Gold Inc.)

Ende März 2024 meldete Alamos Gold Inc. ("Alamos") die freundliche Übernahme von Argonaut Gold Inc. ("Argonaut Gold") und dessen Goldmine und -mühle Magino, die sich in unmittelbarer Nähe zu Alamos' Goldmine Island befindet. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2024 erwartet. Die zuvor geplanten Bauarbeiten für die Mühlenerweiterung der Phase 3+ bei Island Gold werden nach dem angekündigten Erwerb der 10.000-Tonnen-pro-Tag-Mühle Magino, die sich zwei Kilometer vom Island-Gold-Schacht (derzeit im Bau) befindet, nicht mehr erforderlich sein. Die größere Mühlen- und Abrauminfrastruktur bei Magino wird nun auch die rasch wachsende Mineralreserven- und Ressourcenbasis bei Island Gold aufnehmen können.

Der erweiterte und beschleunigte Minenplan von Alamos bei Island Gold wird voraussichtlich dazu führen, dass ein größerer Teil der Produktion bereits zu einem früheren Zeitpunkt im Minenplan in die Grenzen der 2 %- und 3%-NSR-Lizenzgebühren von Osisko übergeht, im Gegensatz zu dem Mineralinventar, das von Osiskos 1,38 %-NSR-Lizenzgebühren abgedeckt wird. Ein kleiner Teil der östlichen Begrenzung der Grube Magino ist durch eine 3%ige NSR-Lizenzgebühr abgedeckt, wobei ab 2030 GEOs an Osisko erwartet werden. Das unterirdische Explorationspotenzial, das zuvor von Argonaut Gold auf diesem Claim hervorgehoben wurde, befindet sich weniger als 300 Meter von der bestehenden unterirdischen Infrastruktur von Island Gold entfernt.

Tocantinzinho (betrieben von G Mining Ventures Corp.)

Anfang April 2024 meldete G Mining Ventures Corp. ("G Mining"), dass der Bau seines Vorzeige-Goldprojekts Tocantinzinho ("TZ") in Brasilien weiterhin planmäßig verläuft, wobei der erste Goldabguss für die zweite Hälfte des Jahres 2024 und die kommerzielle Produktion kurz danach erwartet wird. Die physischen Bauarbeiten bei TZ waren am 29. Februar 2024 zu etwa 83 % abgeschlossen. Die Infrastruktur des Standorts ist im Wesentlichen fertiggestellt und die Installation der SAG- und Kugelmühlenkomponenten ist nun im Gange. Der Abbau und die Aufhaldung des Erzes begannen im November 2023; am 29. Februar 2024, beliefen sich die Erzvorräte bei TZ auf insgesamt 0,8 Millionen Tonnen mit einem Goldgehalt von 0,8 Gramm pro Tonne.

Osisko besitzt eine NSR-Lizenzgebühr von 0,75 % auf dem Projekt Tocantinzinho.

Namdini (betrieben von Cardinal Namdini Mining Limited)

Cardinal Namdini Mining Limited, eine Tochtergesellschaft im Mehrheitsbesitz der Shandong Gold Mining Co. Ltd. ("Shandong") hat nun offiziell mit dem Abbau im Namdini-Goldprojekt in Ghana begonnen. Darüber hinaus steht der Bau der Aufbereitungsanlage, der Wasserentnahme- und Abraumlagerungseinrichtungen, der 161-kV-Stromübertragungsleitung, der Absetzbecken und des Straßennetzes kurz vor dem Abschluss. Eine 25 km lange Zufahrtsstraße von der Stadt Balungu zum Minengelände wurde fertiggestellt und ist nun für die Öffentlichkeit zugänglich, so dass mehr als zehn Gemeinden angeschlossen sind. Wie bereits zuvor von Shandong mitgeteilt, wird das erste Gold in Namdini voraussichtlich im vierten Quartal 2024 ausgegossen werden.

Osisko besitzt eine NSR-Lizenzgebühr von 1 % auf dem Goldprojekt Namdini.

Copperwood (betrieben von Highland Copper Company Inc.)

Im März 2024 gab Highland Copper Company Inc. ("Highland") bekannt, dass das Board des Michigan Strategic Fund nach einer einjährigen Prüfung des Kupfer-Silber-Projekts Copperwood einstimmig einen leistungsabhängigen Zuschuss in Höhe von 50 Millionen US-Dollar aus dem Strategic Site Readiness Program ("SSRP") genehmigt hat. Das SSRP-Programm wird aus dem Strategic Outreach and Attraction Reserve Fund finanziert und bietet wirtschaftliche Unterstützung für die Schaffung investitionsbereiter Standorte, um Investitionen in den Bundesstaat anzuziehen und zu fördern. Die Zuschussmittel werden in Form von leistungsabhängigen Rückerstattungen für förderfähige Aktivitäten im Zusammenhang mit der Entwicklung der Infrastruktur gewährt, insbesondere für Ausgaben für Straßen, Kommunikationsinfrastrukturen und die Stromversorgung des Standorts. Die Überweisung der Mittel an Highland muss noch von den Bewilligungsausschüssen des Repräsentantenhauses und des Senats von Michigan endgültig genehmigt werden.

Osisko besitzt derzeit eine NSR-Lizenzgebühr von 1,5 % für die Kupferproduktion und eine NSR-Lizenzgebühr von 11,5 % für die Silberproduktion bei Copperwood. Auf Wunsch von Osisko kann die Silberlizenzgebühr für Copperwood (und das Projekt White Pine North von Highland) gegen eine Zahlung von 23 Millionen US$ auf 100% erhöht werden.

Ermitaño (betrieben von First Majestic Silver Corp.)

Anfang April 2024 veröffentlichte First Majestic Silver Corp. ("First Majestic") aktualisierte Schätzungen der Mineralreserven und Mineralressourcen für 2023 für die Untertagemine Ermitaño in der Silber-/Goldmine Santa Elena in Sonora, Mexiko. Die Schätzungen der nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven von Santa Elena (Ermitaño) blieben trotz der Rekordproduktion von 9,6 Millionen Unzen Silberäquivalent bei Ermitaño im Jahr 2023 relativ unverändert. Was die Katalysatoren für das nächste Jahr betrifft, so bleibt das Potenzial für eine weitere Ressourcenerweiterung bei der Mine Ermitaño (Zonen Luna und Soledad) ein Schwerpunkt für First Majestic; für 2024 sind 22.000 Bohrmeter geplant.

Osisko besitzt eine NSR-Lizenzgebühr von 2 % auf dem Projekt Ermitaño und dem Grundstück Cumobabi, einschließlich der Zonen Luna und Soledad.

Q1 2024 ERGEBNISSE KONFERENZ UND WEBCAST CALL DETAILS

Osisko gibt die Ergebnisse des ersten Quartals 2024 bekannt und informiert über die Details der Telefonkonferenz und des Webcasts.

Ergebnisse Freigabe: Mittwoch, 8. Mai 2024 nach Börsenschluss

Telefonkonferenz: Donnerstag, 9. Mai 2024 um 10:00 Uhr ET

Einwahl-Nummern: Gebührenfrei in Nordamerika: 1 (800) 717-1738

(Option 1) Lokal - Toronto: 1 (289) 514-5100

Lokal - New York: 1 (646) 307-1865

Konferenz-ID: 35205

Link zum Webcast: https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1664597&tp_key=79a3a8e207

(Option 2)

Wiederholung (verfügbar bis Montag, Gebührenfrei in Nordamerika: 1 (888) 660-6264

10. Juni um 11:59 AM ET): Lokal - Toronto: 1 (289) 819-1325

Lokal - New York: 1 (646) 517-3975

Passcode für die Wiedergabe: 35205#

Die Aufzeichnung ist auch auf unserer Website unter www.osiskogr.com verfügbar.

Anmerkungen:

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Zahlen, einschließlich der Umsatzerlöse und Umsatzkosten, wurden nicht geprüft und können sich ändern. Da das Unternehmen seine Verfahren zum Quartalsende noch nicht abgeschlossen hat, sind die in dieser Pressemitteilung dargestellten voraussichtlichen Finanzinformationen vorläufig, unterliegen Anpassungen zum Quartalsende und können sich wesentlich ändern.

(1) Goldäquivalent Unzen

Die GEOs werden auf vierteljährlicher Basis berechnet und beinhalten Lizenzgebühren und Streams. Die Silbereinnahmen aus Lizenz- und Streamvereinbarungen werden in Goldäquivalentunzen umgerechnet, indem die Silberunzen mit dem durchschnittlichen Silberpreis für den Zeitraum multipliziert und durch den durchschnittlichen Goldpreis für den Zeitraum dividiert werden. Diamanten, andere Metalle und Barlizenzgebühren werden in Goldäquivalentunzen umgerechnet, indem die damit verbundenen Einnahmen durch den durchschnittlichen Goldpreis für den Zeitraum geteilt werden.

Durchschnittliche Metallpreise und Wechselkurse

Drei Monate zum Jahresende

31. März,

2024 2023

Gold(i) $2,070 $1,890

Silber(ii) $23.34 $22.55

Wechselkurs (US$/Kan$)(iii) 1.3486 1.3525

(i) Der pm-Preis der London Bullion Market Association in U.S.-Dollar.

(ii) Der Preis der London Bullion Market Association in U.S.-Dollar.

(iii) Tageskurs der Bank of Canada.

(2) Nicht-IFRS-Kennzahlen

Das Unternehmen hat bestimmte Leistungskennzahlen in diese Pressemitteilung aufgenommen, die keine standardisierte Bedeutung haben, die von den IFRS-Rechnungslegungsstandards vorgeschrieben wird, einschließlich der Cash-Marge in Dollar und in Prozent. Die Darstellung dieser Nicht-IFRS-Kennzahlen dient der Bereitstellung zusätzlicher Informationen und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards erstellt wurden. Diese Kennzahlen sind nicht notwendigerweise ein Indikator für den Betriebsgewinn oder den Cashflow aus dem Betrieb gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards. Da sich die Geschäftstätigkeit von Osisko in erster Linie auf Edelmetalle konzentriert, legt das Unternehmen Cash-Margen vor, da es der Ansicht ist, dass bestimmte Investoren diese Informationen zusammen mit Kennzahlen, die in Übereinstimmung mit den IFRS-Rechnungslegungsstandards ermittelt wurden, verwenden, um die Leistung des Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Edelmetallbergbaubranche zu bewerten, die Ergebnisse auf einer ähnlichen Basis präsentieren. Andere Unternehmen können diese Non-IFRS-Kennzahlen jedoch anders berechnen.

Die Cash-Marge (in Dollar) entspricht den Einnahmen abzüglich der Umsatzkosten (ohne Abschreibungen). Die Cash-Marge (in Prozent) entspricht der Cash-Marge (in Dollar) geteilt durch den Umsatz.

(In Tausenden von Dollar) Drei Monate zum Jahresende

31. März 2024

Umsatzerlöse $60,751

Abzüglich: Umsatzkosten (ohne Abschreibung) ($1,833)

Bargeldspanne (in Dollar) $58,918

Cash-Marge (in Prozent der Einnahmen) 97.0%

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President, Project Evaluation bei Osisko Gold Royalties Ltd. geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") ist.

Über Osisko Gold Royalties Ltd

Osisko ist ein Edelmetall-Lizenzunternehmen mit Schwerpunkt auf Nord- und Südamerika, das seine Tätigkeit im Juni 2014 aufgenommen hat. Osisko besitzt ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio mit über 185 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen. Das Portfolio von Osisko wird von seinem Eckpfeiler, einer 3-5%igen Net Smelter Return Royalty auf den kanadischen Malartic Complex, der eine der größten Goldminen Kanadas beherbergt, getragen.

Der Hauptsitz von Osisko befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Osisko Gold Royalties Ltd:

Grant Moenting

Vizepräsident, Kapitalmärkte

Tel: (514) 940-0670 x116

Handy: (365) 275-1954

E-Mail: gmoenting@osiskogr.com

Heather Taylor

Vizepräsidentin, Nachhaltigkeit und Kommunikation

Tel: (514) 940-0670 x105

E-Mail: htaylor@osiskogr.com

In Europe:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, und die sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse, auf die Tatsache, dass Finanzinformationen am Jahresende angepasst werden können, und auf die Verfügbarkeit der ungebundenen Akkordeonlinie der Kreditfazilität beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell", "geplant" und ähnliche Ausdrücke oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen die meisten außerhalb des Einflussbereichs von Osisko liegen, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Solche Risikofaktoren beinhalten, ohne Einschränkung, (i) in Bezug auf Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Strom oder eine andere Beteiligung hält, Risiken in Bezug auf: (a) die Betreiber der Grundstücke, (b) die rechtzeitige Erschließung, Genehmigung, Errichtung, Aufnahme der Produktion, Ramp-up (einschließlich betrieblicher und technischer Herausforderungen), (c) Unterschiede bei der Produktionsrate und dem Zeitplan der Produktion gegenüber den Ressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber, (d) Unterschiede bei der Umwandlungsrate von Ressourcen in Reserven und der Fähigkeit, Ressourcen zu ersetzen, (e) der ungünstige Ausgang von Anfechtungen oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Eigentumsrechte, Genehmigungen oder Lizenzen, (f) Gefahren und Ungewissheiten, die mit dem Geschäft der Exploration, Erschließung und des Abbaus verbunden sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ungewöhnliche oder unerwartete geologische und metallurgische Bedingungen, Böschungsbrüche oder Einstürze, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen oder Unruhen oder andere nicht versicherte Risiken, (ii) in Bezug auf andere externe Faktoren: (a) Preisschwankungen bei den Rohstoffen, die die Grundlage für die von Osisko gehaltenen Royalties, Streams, Offtakes und Investitionen bilden, (b) Wertschwankungen des kanadischen Dollars im Vergleich zum US-Dollar (b) Schwankungen des Wertes des kanadischen Dollars im Vergleich zum US-Dollar, (c) regulatorische Änderungen durch nationale und lokale Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzregelungen und Steuerpolitik, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in allen Ländern, in denen sich Grundstücke befinden, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält, oder durch die sie gehalten werden, (d) anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung und allgemeine wirtschaftliche, Markt- oder Geschäftsbedingungen und (e) Reaktionen der relevanten Regierungen auf den Ausbruch von Infektionskrankheiten und die Effektivität solcher Reaktionen und die potenziellen Auswirkungen eines solchen Ausbruchs auf Osiskos Geschäft, Betrieb und finanzielle Lage; (iii) im Hinblick auf interne Faktoren: (a) Geschäftsmöglichkeiten, die Osisko zur Verfügung stehen oder nicht zur Verfügung stehen oder von Osisko verfolgt werden, (b) die Integration von erworbenen Vermögenswerten oder (c) die Bestimmung des PFIC-Status von Osisko; (d) dass die Finanzinformationen am Jahresende angepasst werden können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Ausbleiben signifikanter Veränderungen bei Osiskos laufenden Einnahmen und Vermögenswerten im Zusammenhang mit der Bestimmung seines PFIC-Status und das Ausbleiben anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen, sowie - in Bezug auf Grundstücke, an denen Osisko eine Lizenzgebühr, einen Stream oder eine andere Beteiligung hält - (i) der laufende Betrieb der Grundstücke durch die Eigentümer oder Betreiber dieser Grundstücke in einer Weise, die der bisherigen Praxis und den öffentlichen Bekanntmachungen (einschließlich der Produktionsprognosen) entspricht, (ii) die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Bekanntmachungen, die von den Eigentümern oder Betreibern der zugrundeliegenden Grundstücke abgegeben wurden (einschließlich der Erwartungen für die Entwicklung der zugrundeliegenden Grundstücke, die noch nicht in Produktion sind), (iii) keine nachteilige Entwicklung in Bezug auf ein bedeutendes Grundstück, (iv) die Richtigkeit der Erklärungen und Schätzungen der Eigentümer und Betreiber in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen und (v) die Umsetzung eines angemessenen Plans für die Integration der erworbenen Vermögenswerte.

Weitere Informationen zu Risiken, Ungewissheiten und Annahmen finden Sie im jüngsten Jahresbericht von Osisko, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov veröffentlicht wurde und der auch zusätzliche allgemeine Annahmen im Zusammenhang mit diesen Aussagen enthält. Osisko weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Risiken und Ungewissheiten nicht erschöpfend ist. Investoren und andere Personen sollten die oben genannten Faktoren sowie die Ungewissheiten, die sie darstellen, und die damit verbundenen Risiken sorgfältig abwägen. Osisko ist der Ansicht, dass die Annahmen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und voraussichtlichen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorausgesagt wurden, und solche zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und sollten nicht als verlässlich angesehen werden. In dieser Pressemitteilung stützt sich Osisko auf Informationen, die von anderen Emittenten und Dritten im Zusammenhang mit seinen Vermögenswerten öffentlich bekannt gegeben wurden, und übernimmt daher keine Haftung für solche öffentlichen Bekanntmachungen Dritter. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Osisko ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74188

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74188&tr=1

