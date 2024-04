Walt Disney – Medien- und Entertainmentgigant bietet attraktive Turnaround-Story!

Werbung

Walt Disney überzeugt mit sehr starkem Jahresauftakt!

Die kürzlich vorgelegten Q1-Zahlen belegen, dass sich der Medien- und Entertainmentgigant erfolgreich aus der Krise laviert hat. So lag man im Auftaktquartal des neuen Fiskaljahres beim bereinigten Gewinn je Aktie in Q1 mit 1,22 USD deutlich über den Konsenserwartungen von 0,99 USD je Aktie. Bei den Umsatzerlösen verfehlte man mit 23,5 Mrd. USD die Analystenschätzungen von 23,8 Mrd. USD knapp. Profitieren konnte Walt Disney hier vor allem von einem deutlich geringeren operativen Verlust im Streamingsegment (-138 Mio. USD vs. -938 Mio. USD), da man die Abopreise im letzten Herbst sowohl für das Basic-Abo mit Werbung als auch für das werbefreie Premiumabo deutlich angehoben hatte. Auch im Freizeit- und Themenparksegment konnte Walt Disney dank höherer Eintrittspreise und steigender Besucherzahlen erneut mit einem operativen Gewinnanstieg von 8 % aufwarten.

Streamingsegment dank Kostensenkungsmaßnahmen vor Sprung in die Gewinnzone!

Dass Walt Disney im Auftaktquartal deutlich besser als erwartet abgeschnitten hatte, lag nicht nur an der starken Entwicklung in den Kerngeschäftsfeldern. Bezahlt machten sich hier vor allem die von CEO Bob Iger konsequent umgesetzten Sparmaßnahmen, mit denen man Walt Disney wieder zurück auf den Erfolgspfad führen will. Neben der Umsetzung strikter Sparmaßnahmen will sich Walt Disney außerhalb des hochprofitablen Kerngeschäfts rund um Freizeit- und Themenparks neu aufstellen. Auch hier spielt das Streamingsegment eine zentrale Rolle, wobei hier der Fokus verstärkt auf ein nachhaltig profitables Wachstum gelegt werden soll. Walt Disney will sich künftig vor allem abseits des hoch profitablen Kerngeschäfts rund um Themen- und Freizeitparks neu aufstellen. Dabei spielt die Streamingsparte weiterhin eine zentrale Rolle, wobei man hier den Fokus künftig stärker auf ein nachhaltiges profitables Wachstum legen will. Mit der Einführung eines neuen werbefinanzierten Basic-Angebots bei Disney+, das im Vergleich zum werbefreien Premiumabo (7,99 vs. 13,99 USD) günstiger angeboten wird und deutlichen Kürzungen bei den Ausgaben für neue Programminhalte will man im Streaminggeschäft so schnell wie möglich die Gewinnzone erreichen.

Neue Contentangebote sollen für steigende Abonnentenzahlen sorgen!

Mittelfristig will man hier durch Exklusivcontent und neue Programmfeatures vor allem bei Disney+ mehr Neukunden anlocken. Dabei konnte Walt Disney zuletzt mit einem millionenschweren Exklusivvertrag mit der Pop-Ikone Taylor Swift über die Streamingrechte für das Festivalevent des US-Megastars „The Eras Tour“ einen bedeutenden Erfolg vorweisen. Frische Impulse verspricht außerdem die Einbindung populärer Streamingangebote des Schwestersenders „Hulu“ für Abonnenten von Disney+-Bundle-Angeboten, womit man weitere Disney+-Abonnenten anlocken will. Daneben will Walt Disney im Streamingsegment durch Einschränkungen beim Account-Sharing härter durchgreifen. So soll die Weitergabe von Passwörtern für Disney+-Nutzer außerhalb der Familie durch die neuen Maßnahmen künftig vollständig unterbunden werden. Die bereits Ende März in Kraft getretene Vertragsänderung für US-Disney+-Kunden soll ab Mitte des Jahres für Disney+-Abonnenten in Europa und in anderen Regionen gelten. Damit folgt Walt Disney dem prominenten Beispiel des US-Streaminggiganten Netflix, der dem Account-Sharing, bei dem sich oft mehrere Nutzer einen Account teilen, ohne dafür berechtigt zu sein, erfolgreich den Kampf angesagt hatte. Mit den eingeleiteten Maßnahmenpaketen will Walt Disney die defizitäre Streamingsparte noch im laufenden Fiskaljahr in die Gewinnzone führen.

Neue Sport-Streamingplattform und Einstieg ins Gamingsegment versprechen frische Wachstumsimpulse!

Auch im Segment mit Sports-Live-Streamingevents will Walt Disney mit seiner Streamingtochter ESPN durchstarten, wobei man gemeinsam mit Warner Bros Discovery und FOX ab Herbst dieses Jahres alle wichtigen Live-Sportevents aus allen Profi- und College-Ligen über eine gemeinsam betriebene Sport-Streamingplattform übertragen will. Die drei Anbieter werden dabei ihre Lizenzrechte auf einer zentralen Plattform bündeln, womit man sich u.a. erhebliche Kosteneinsparungen und eine bessere Ausgangsposition beim Kauf von Lizenzen für große Live-Sportevents erhofft. Daneben verspricht der Einstieg von Walt Disney ins Gamingsegment frische Impulse. Gemeinsam mit Epic Games („Fortnite“) will sich der Medien- und Entertainmentgigant im Wachstumsmarkt für interaktive Gamingangebote positionieren. In diesem Zusammenhang hat sich Walt Disney im Zuge der Kooperation mit 1,5 Mrd. USD an Epic Games beteiligt. Die Partnerschaft zielt dabei darauf ab, Charaktere aus bekannten Disney-Franchises wie Marvel, Pixar, Avatar, Star Wars u.v.m. in die Fortnite-Plattform zu integrieren, auf der sich monatlich mehr als 100 Millionen Fortnite-Fans tummeln. Dank In-Game-Käufen bietet dieser Ansatz einer gemeinsamen Gamingplattform sowohl für Walt Disney als auch für Epic-Games ein margenträchtiges Zusatzgeschäft, das man künftig durch weitere Features ausbauen will.

Walt Disney überzeugt mit starkem Ausblick und kündigt milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm an!

Walt Disney hat damit erfolgreich die Weichen für eine Rückkehr auf den Wachstumspfad gestellt. Da man laut CEO Iger auf Kurs ist, um das ehrgeizige Einsparziel von 7,5 Mrd. USD im laufenden Fiskaljahr sicher erreichen zu können, rechnet man für das Gesamtjahr mit einem EPS-Anstieg von mindestens 20 % auf rund 4,60 USD. Da man im hochprofitablen Themen- und Freizeitparksegment dank steigender Besucherzahlen und höherer Eintrittspreise gut unterwegs ist und man im Streamingsegment dank der eingeleiteten Restrukturierungen die operative Gewinnzone erreichen dürfte, bietet die Jahresprognose Spielraum für positive Überraschungen. Das im Anschluss angekündigte Aktienrückkaufprogramm über 3 Mrd. USD zeigt, dass das Konzernmanagement auch mittelfristig optimistisch nach vorne blickt. Auch fundamental ist Walt Disney nicht teuer. Für 2024 rechnet der Analystenkonsens mit einem EPS von 4,68 USD, während der Gewinn je Aktie im kommenden Fiskaljahr bei 5,51 USD erwartet wird. Damit sinkt das KGV auf Basis der Schätzungen für 2025 auf 21,4, was vergleichsweise moderat erscheint.

Stand: 09.04.2024, DZ BANK AG / Online-Redaktion