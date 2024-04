Weiteres Rekordergebnis, guter Ausblick und 35 % mehr Dividende: Hier kommt die derzeit wohl angesagteste MDAX-Aktie!

Hast du auch das Gefühl, dass es Aktien gibt, die gerade ganz besonders angesagt sind? Du magst da vielleicht als Erstes an so manchen Hightech-Überflieger denken. Doch es gibt auch in anderen Bereichen Werte, die bei den Anlegern zurzeit sehr beliebt sind.

In unserem MDAX könnte dies aktuell auf die Aktie von CTS Eventim (WKN: 547030) zutreffen. Denn für uns Investoren kann sie gleich in mehreren Punkten mit guten Nachrichten glänzen.

18. Rekordjahr abgeliefert

Auch wenn CTS Eventim wohl eher im Hintergrund agiert, handelt es sich bei dem Unternehmen um die europäische Nummer eins in Ticketing und Live Entertainment. Und es ist im weltweiten Vergleich zugleich die Nummer zwei in diesem Segment.

Das vergangene Jahr ist für CTS Eventim äußerst erfolgreich verlaufen. So durchbrach der Umsatz mit 2,36 Mrd. Euro erstmals in der Firmengeschichte die 2-Mrd.-Euro-Schallmauer. Damit ist er im Jahresvergleich um 22 % angestiegen und repräsentiert somit den 18. Rekordwert seit der ersten Börsennotierung des Unternehmens im Jahr 2000.

Und beim EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) konnte man mit 402 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr ein um 28 % höheres Ergebnis erzielen. Für die EBIT-Marge können wir so also einen recht hohen Wert von 17 % ausmachen.

Klaus-Peter Schulenberg, der CEO von CTS Eventim, lieferte auch gleich die Erklärung für die guten Zahlen. Er sagte dazu: „Dieses hervorragende Ergebnis beweist: Das Live Entertainment ist wieder Motor der Kultur und Kreditwirtschaft.“

Wobei den größten Wachstumstreiber im letzten Jahr das Ticketing-Segment mit einem Umsatzplus von 32 % darstellte. Der Bereich Live Entertainment konnte immerhin um 19 % wachsen, was unter anderem der Expansion in den USA und neuen Formaten zu verdanken war.

Weitere Wachstumschancen vorhanden

Zugegeben, für das laufende Jahr rechnet das CTS-Management bei einer stabilen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung nur mit einem moderaten Wachstum des Gesamtumsatzes und einem Ergebnis, welches sich ungefähr auf dem aktuell hohen Niveau bewegen soll.

Doch interessiert uns natürlich auch der mittelfristige Ausblick. Hierfür ziehen wir am besten einmal die Experten von MarketScreener zurate. Und diese prognostizieren für CTS Eventim sowohl für das kommende als auch für das übernächste Jahr weiter steigende Ergebnisse.

So sollen im Jahr 2026 die Umsatzerlöse immerhin schon einen Betrag von 2,75 Mrd. Euro erreichen. Das EBIT könnte sich nach den Schätzungen der Analysten dann auf einem Niveau von knapp 500 Mio. Euro bewegen.

Was im Verhältnis zum vergangenen Jahr einen Umsatzanstieg von rund 17 % und ein Plus beim EBIT von 24 % bedeuten würde. Dies mag jetzt nicht unbedingt atemberaubend wirken, zeigt uns aber, dass weitere Wachstumschancen bei CTS Eventim durchaus vorhanden sind.

Aktie und Dividende auf Höchstniveau

Die Investoren haben es dem Rekordergebnis zu verdanken, dass CTS Eventim eine Dividendenerhöhung um 35 % bekannt geben konnte. Die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2023 liegt mit 1,43 Euro je Aktie somit auf dem höchsten Niveau seit dem Börsengang des Ticketverkäufers.

Beim aktuellen Kurs der CTS-Aktie von 82,45 Euro (28.03.2024) können wir im Moment eine Dividendenrendite von 1,73 % ermitteln. Die Papiere von CTS markieren auf diesem Niveau übrigens ein neues Allzeithoch, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass die erst kürzlich veröffentlichen Jahreszahlen auch bei den Investoren auf viel Zustimmung gestoßen sind.

Es wird sich zeigen, ob die Aktie von CTS Eventim ihre diesjährige Erfolgsstory fortsetzen kann. Doch die guten Ergebnisse und eine gewisse Wachstumsfantasie könnten sich meiner Ansicht nach durchaus weiter positiv auf den Kursverlauf auswirken.

Voraussetzung dafür ist aber allerdings, dass die Event- und Konzertszene nicht nochmals durch irgendein Ereignis komplett zum Erliegen kommt. Aber ich denke, damit ist wohl in Zukunft sicherlich nicht mehr wirklich zu rechnen.

