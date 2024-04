DAX-FLASH: Kleine Erholung vor Verbraucherpreisen in den USA

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf den kräftigen Rücksetzer vom Vortag am deutschen Aktienmarkt dürfte zur Wochenmitte eine kleine Erholung folgen. Der Dax, der am Dienstag auf den niedrigsten Stand seit knapp drei Wochen gefallen war, wird am Mittwochmorgen etwas fester erwartet. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Start knapp ein halbes Prozent höher auf 18 166 Punkte.

Am Dienstag gab es den dritten größeren Dax-Verlust seit dem Rekordhoch von Ende März - jeweils gefolgt von Erholungen. "Noch verfahren viele Anleger nach dem Muster, schon leichte Schwächetage zum Einstieg zu nutzen. Sollte hier die Erkenntnis reifen, dass es für neue Höchstkurse nicht mehr reicht, dürften Gewinnmitnahmen in großem Stil einsetzen", schrieb Marktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets.

Im Fokus stehen zur Wochenmitte die Verbraucherpreise in den USA für den März. Die Teuerung ist der wesentliche Einflussfaktor für die Geldpolitik der Notenbank Fed. Die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen durch die Fed waren zuletzt geschwunden, was den Rekordlauf der Aktienbörsen gebremst hatte./bek/mis