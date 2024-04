Die meistgehandelten Produkte: DAX® im Aufschwung, Ströer und Daimler Truck im Fokus

Heute startete der DAX® bei 18.078 Punkten und zeigte im Tagesverlauf eine aufsteigende Tendenz, die ihn zu seinem Stand von 18.207 Punkten führte – ein deutliches Zeichen für positive Marktbewegungen und ein insgesamt bullishes Sentiment. Dies wird bestätigt in der Anzahl der meistgehandelten Knock-Out-Optionsscheine, was auf ein anhaltendes Interesse und Vertrauen der Anleger in den deutschen Leitindex hinweist. Im Bereich der Optionsscheine bleibt das Interesse an der Automobilindustrie bestehen. Der Daimler Truck Call steht neben dem Siemens Call und verschiedenen DAX® Positionen.

Faktor-Optionsscheine zeigen, dass die Anleger weiterhin bereit sind, auf spezifische Sektoren zu setzen. Hierbei fällt auf, dass Long-Positionen auf K+S AG mit einem Faktor von 5 gehandelt werden. Dies unterstreicht weiterhin den Appetit der Anleger nach Rohstoffen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Ströer SE & Co. Call HB8FJB 2,51 56,93 EUR 31,97 EUR 2,35 Open End DAX® Call HD42UJ 1,71 18208,00 Punkte 18059,32 Punkte 100,89 Open End DAX® Call HD3C6W 0,52 18208,00 Punkte 17722,58 Punkte 21,54 Open End DAX® Call HD42UC 2,31 18208,00 Punkte 17999,11 Punkte 72,74 Open End DAX® Call HD3U2W 0,39 18208,00 Punkte 17877,03 Punkte 46,53 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.04.2024; 10:05 Uhr;

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Daimler Truck Call HD3868 3,07 45,755 EUR 44,00 EUR 16,87 19.06.2024 DAX® Put HD3CNE 1,05 18223,50 Punkte 18000,00 Punkte 272,43 23.04.2024 DAX® Call HD29KP 2,20 18223,50 Punkte 18100,00 Punkte 86,86 16.04.2024 Siemens Call HC2VW7 0,70 177,08 EUR 180,00 EUR 26,99 19.06.2024 DAX® Put HD332U 7,37 18223,50 Punkte 18800,00 Punkte 22,90 17.09.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.04.2024; 11:02 Uhr;

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Faktor Letzter Bewertungstag Rheinmetall Long HD3X9V 12,09 523,30 EUR 348,10EUR 3 Open End Rheinmetall Long HB9D1X 17,97 523,30 EUR 456,86EUR 8 Open End Rheinmetall Long HD367G 20,97 523,30 EUR 417,70EUR 5 Open End K+S AG Long HC2VS3 0,72 145,875 EUR 11,59EUR 5 Open End DAX® Short HC292L 0,30 18205,50 Punkte 19884,97Punkte 10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.04.2024; 11:23 Uhr;

