Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Anleihe

Glarner Kantonalbank übt Call-Option für Tier-1-Anleihe nicht aus



10.04.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (SIX) und gemäss Art. 16 KR (BX)

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung

Gemäss Art. 53 KR

Glarus, 10. April 2024 – Die Glarner Kantonalbank wird ihre Call-Option für die ausstehende Additional Tier-1-Anleihe mit einem Nennwert von 100 Millionen Franken am ersten Call-Datum, dem 15. Mai 2024, nicht ausüben.

Die Glarner Kantonalbank beschliesst, ihre Call-Option für die ausstehende 2% Nachrangige Additional Tier-1-Anleihe (AT1-Anleihe) mit einem Nennwert von 100 Millionen Franken (ISIN: CH0373476511) am ersten Call-Datum, dem 15. Mai 2024, nicht auszuüben.



Gemäss den Bedingungen der Anleihe werden die Obligationen ab (aber ohne) dem ersten Call-Datum in jeder folgenden Fünf-Jahres-Periode zu einem jährlichen Zinssatz verzinst, welcher dem relevanten Kapitalmarktsatz (festgelegt an jedem Coupon-Bestimmungsdatum) plus einer Marge entspricht. Die Zinszahlung erfolgt jährlich im Nachhinein am 15. Mai eines jeden Jahres.

Unter Einhaltung einer 30-tägigen Notifikationsfrist und nach vorheriger Genehmigung des Regulators kann die AT1-Anleihe von der Glarner Kantonalbank künftig nach eigenem Ermessen am 15. Mai eines jeden Jahres zurückgenommen werden.

Die Glarner Kantonalbank trifft die Entscheidung zur Ausübung des Call-Rechts basierend auf den zugrunde liegenden Marktbedingungen, wirtschaftlichen Aspekten, dem aufsichtsrechtlichen Wert des Instruments und der eigenen Kapitalplanung.

Kontakt:

Shana Spichtig

PR- & Kommunikationsverantwortliche

Glarner Kantonalbank

8750 Glarus

Telefon: +41 (0)55 646 72 75

E-Mail: shana.spichtig@glkb.ch

News Source: Glarner Kantonalbank

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Glarner Kantonalbank AG Hauptstrasse 21 8750 Glarus Schweiz Telefon: 0844 773 773 E-Mail: shana.spichtig@glkb.ch ISIN: CH0189396655 Börsen: BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1876923

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1876923 10.04.2024 CET/CEST