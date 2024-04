McKay Brothers führt schnellste private Bandbreite London-Stockholm ein

Erweiterung des Netzwerks mit extrem niedriger Latenzzeit für das Stockholmer Datenzentrum von Nasdaq-OMX

McKay Brothers International (MBI) hat die private Bandbreite mit der niedrigsten Latenzzeit zwischen London und Stockholm eingeführt. Der McKay-Dienst mit extrem niedriger Latenzzeit verbindet die wichtigsten europäischen Börsen: Londons Datenzentrum LD4, Sitz von Cboe Europe, und Stockholms Datenzentrum Stack STO01, in dem die Märkte von Nasdaq-OMX untergebracht sind. Die hybride Funk-Glasfaser-Strecke von McKay überträgt Daten zwischen London und Stockholm Hunderte von Mikrosekunden schneller als die etablierten Dienste. Der Dienst von McKay ermöglicht auch die Übertragung und den Empfang von Daten in den Londoner Rechenzentren von Interxion und Telehouse North 2.

"Wir sind begeistert, dass wir die wichtigsten Börsenhandelszentren in London und Stockholm mit der niedrigsten Latenzzeit verbinden können", sagte MBI-Geschäftsführer Francois Tyc. "Wir werden unsere Dienste weiterhin auf alle wichtigen europäischen Handelsplätze ausweiten und streben an, die niedrigste Latenz in der gesamten Branche anzubieten."

MBI verfügt über Europas größtes Portfolio an drahtlosen Netzwerken mit extrem niedriger Latenz und tauscht Marktdaten aus, die von Handelsunternehmen, Banken und Hedgefonds genutzt werden. Die Langstrecken-Mikrowellennetze von MBI verbinden London, Frankfurt, Bergamo, Zürich und Madrid. McKays London Metro Service verbindet die wichtigsten britischen Handelszentren. Das London-Dublin-Netz des Unternehmens bietet die niedrigsten Latenzzeiten für die Anbindung der wichtigsten Krypto-Handelsplätze. Die Marktdatendienste von MBI verteilen ausgewählte Börsendaten von Eurex, LME, Cboe Europe, CME und der Intercontinental Exchange an wichtige Handelsplätze in Europa.

Über McKay Brothers International

McKay Brothers International (MBI) ist der weltweit führende Anbieter von drahtloser Infrastruktur und Marktdatentechnologie mit extrem niedriger Latenzzeit. Das Unternehmen bedient die anspruchsvollsten und erfolgreichsten Handelsunternehmen, die auf den globalen Finanzmärkten tätig sind. MBI startete sein erstes europäisches Netzwerk 2014. Die Dienstleistungen des Unternehmens sind stetig gewachsen und erstrecken sich nun auf die wichtigsten Finanzzentren in Europa und Asien. Die meisten MBI-Dienste bieten die niedrigsten verfügbaren Latenzzeiten. Wichtig ist, dass die beste Latenz für jeden Dienst allen Kunden zu gleichen Bedingungen angeboten wird. Erfahren Sie mehr unter www.mckay-brothers.com

