ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Givaudan auf 'Neutral' - Ziel 3700 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3700 Franken belassen. Der Hersteller von Duft- und Aromastoffen habe die Erwartungen klar überboten, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Besonders gut habe das Unternehmen auf den lateinamerikanischen Märkten abgeschnitten dank Wechselkurseffekten. Die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2024 dürften nun leicht steigen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2024 / 06:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2024 / 07:05 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------