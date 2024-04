Nasdaq-100 Index – Zinsanstieg bremst die Bullen aus

Der Nasdaq®-100 Index startete kaum verändert in den Handelstag. Nach den gestern veröffentlichten überraschend hohen Verbraucherpreisen folgten heute Daten zu den Produzentenpreisen. Mit 2,1 Prozent lag die Rate auf dem höchsten Niveau seit April 2023 und spielte den Zinsfalken somit in die Karten. Die Zinsen am Anleihemarkt zogen daraufhin weiter an und drücken entsprechend auf die Kauflaune der Aktionäre. Anleger in Reverse-Bonus-Cap-Zertifikaten sehen die aktuelle Entwicklung hingegen entspannt.

Chart: Nasdaq®-100

Widerstandsmarken: 18.130/18.183/18.447/18.875 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.592/17.755/17.887/17.950 Punkte

Der Nasdaq®-100 Index befindet sich kurzfristig in einer Konsolidierungsphase. Dabei wurde vergangene Woche bei 17.877 Punkten die 50%-Retracementlinie getestet. Zuletzt bildet der technologielastige Index zwischen 17.950 und 18.019 Punkten (61,8%-Retracementlinie) einen Boden. Zum gestrigen Handelsschluss sprang der Index über die obere Begrenzung der Range und eröffnete damit die Chance auf eine Erholung bis 18.130 Punkte. In diesem Bereich treffen sich allerdings die 200-Stunden-Durchschnittslinie sowie die kurzfristige Abwärtstrendlinie. Gelingt der Ausbruch über diese Marke kann die Hürde bei 18.183 Punkten angepeilt werden. Auf der Unterseite findet der Nasdaq®-100 Index zwischen 17.887 und 18.019 Punkten eine Unterstützungszone. Wird sie verletzt, droht eine Verkaufswelle bis 17.755 Punkte.

Nasdaq®-100 in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 22.01.2024 –11.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Nasdaq®-100 in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum:12.04.2019 – 11.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich für Investoren, die beim zugrundeliegenden Basiswert nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 13.500)/100 = 105 Euro). Wird die Barriere berührt oder überschritten droht ein Verlust. Turbo Open End Produkte bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Nasdaq-100® Index teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Index die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag Nasdaq-100® Index HD4087 63,02 20.000 13.500 24.000 20.12.2024 Nasdaq-100® Index HD408U 121,25 21.000 9.200 26.000 20.12.2024 Nasdaq-100® Index HD4BUG 70,12 20.000 14.500 24.000 20.09.2024

* max Rückzahlungsbetrag: 105 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 168 Euro; *** max. Rückzahlungsbetrag: 95 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.04.2024; 16:00 Uhr

Faktor Long Optionsscheine auf den Nasdaq-100® Index für Spekulationen, dass der Index steigt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Punkte

Reset-Barriere in Punkte Hebel Finaler Bewertungstag Nasdaq-100® Index HD35ZY 9,60 14.306,586041 16.094,909296 5 Open End Nasdaq-100® Index HD4CWA 8,92 16.094,72561 16.989,592354 10 Open End Nasdaq-100® Index HD4CWF 8,25 16.690,772133 17.286,632698 15 Open End Nasdaq-100® Index HD4CWR 6,64 17.167,609351 17.524,695626 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.04.2024: 16:00 Uhr

Faktor Short Optionsscheine auf den Nasdaq-100® Index für Spekulationen, dass der Index steigt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Punkte

Reset-Barriere in Punkte Hebel Finaler Bewertungstag Nasdaq-100® Index HD321W 9,29 21.456,205339 19.668,903434 -5 Open End Nasdaq-100® Index HD4CX5 9,55 19.072,019247 18.475,065045 -15 Open End Nasdaq-100® Index HD4CXA 9,20 18.773,995986 18.327,174882 -20 Open End Nasdaq-100® Index HD4CXF 8,69 18.595,182029 18.238,154534 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.04.2024; 16:00 Uhr

