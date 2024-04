Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax zeigt sich robust - Rücksetzer zunächst abgehakt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem kleineren Rücksetzer am Vortag hat der Dax am Freitag wieder zurück in die Spur gefunden. Unterstützung lieferten Kursgewinne an den US-Börsen. Wenige Minuten nach dem Xetra-Start verbuchte der deutsche Leitindex ein Plus von 0,97 Prozent auf 18 128,94 Zähler.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte legte um 1,09 Prozent auf 26 995,23 Zähler zu. Der EuroStoxx 50 , Leitindex der Eurozone, gewann 1,1 Prozent.

Markteilnehmern zufolge ist aber beim Dax das Risiko einer Korrektur weiter vorhanden. Nachlassende Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen in den USA und geopolitische Gefahren, etwa mit Blick auf den gegenwärtigen Israel-Iran-Konflikt, belasten die Kurse eher. Die Hoffnung ruht dagegen auf einer guten Berichtssaison, die in den USA an diesem Freitag mit Quartalszahlen großer Banken beginnt./ajx/stk