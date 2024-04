GNW-Adhoc: 798 Versand von Einladungen zum gemeinsamen Schaffen eines Zentrums für globale Kunst

^PEKING, April 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 3. April wurde im 798 Art District

das große Wandbild ?The Tree of World Cultures" (Der Baum der Weltkulturen) enthüllt, das gemeinsam von 798 und der internationalen Künstlergruppe ?Toyism" aus den Niederlanden präsentiert wird. Gleichzeitig kündigte 798 offiziell die ?798 Global Art Site-Specific Partnership" an und lud Künstler aus der ganzen Welt ein, in diesem Zentrum für globale Kunst gemeinsam Kunst zu schaffen und einen vielfältigen Einblick in globale kulturelle und künstlerische Ausdrucksformen zu geben. Künstler der internationalen Künstlergruppe ?Toyism" In den letzten zwei Jahren wurde 798 Art District mit staatlicher Unterstützung durch Verbesserung der Umgebung, der öffentlichen Räume und der Dienstleistungen erheblich aufgewertet. Als Folge der strategischen Neugestaltung des Geschäftsmodells und der Raumplanung wurde die Fußgängerzone auf fast 100.000 Quadratmeter erweitert und sieben große öffentliche Plätzen kamen hinzu. Diese Erweiterung erhöht die Kapazität des Veranstaltungsortes für kulturelle und künstlerische Ausstellungen. Von der Aufwertung profitieren neue Projekte wie eine Zusammenarbeit mit ?Universal Everything" (Universelles Ganzes), wobei die kultige Great Graffiti Wall (Große Graffiti-Wand) mit einem neuen Wandgemälde aufgefrischt wird. Der Philosophie ?Fulfill the space with art, give art the space" (Fülle den Raum mit Kunst, gib der Kunst den Raum) folgend hat 798 mehr als 20 neue Kunstinstitutionen wie die White Stone Gallery und die Eslite Gallery angezogen, die zu seiner lebendigen Gemeinschaft beitragen. Die Enthüllung von ?The Tree of World Cultures" Mit über 400 Ausstellungen und 1.000 kulturellen Veranstaltungen pro Jahr ist 798 Art District zu einem Zentrum für Kunstliebhaber geworden, das im Jahr 2023 über 11 Millionen Besucher angezogen und einen neuen Besucherrekord aufgestellt hat. Es ist ein wichtiges Zentrum internationaler Kunst in Peking, das die chinesische Kultur präsentiert und als Plattform für den globalen Kulturaustausch dient. Mit der bevorstehenden ?International Art Season" (Internationale Kunstsaison) will 798 internationale Verbindungen fördern, den interaktiven Dialog und die Zusammenarbeit zwischen Künstlern weltweit anregen und so das gegenseitige Verständnis zwischen China und der Weltgemeinschaft vertiefen. Medienanfragen: Larry Zhang/zhangluowei@798-art.com.cn (mailto:zhangluowei@798-art.com.cn) Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2dad306b-14ba-4127-850d- d1c985b7f59d https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/463df430-acf2-47d5-a8a9- 6e43b7b542c2 °