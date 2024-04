Moderna verrät Afrika, sagt die AHF

Die AIDS Healthcare Foundation (AHF) sagt, dass das Versprechen von Moderna, bis 2022 eine hochmoderne mRNA-Produktionsanlage in Afrika zu errichten, nichts weiter als ein eigennütziger Versuch war, die Kritik an der Preiswucherung für den Impfstoff COVID-19 abzulenken, nachdem das Pharmaunternehmen heute angekündigt hat, das Projekt auszusetzen.

"Die Gier von Moderna kennt keine Grenzen. Seit 2021 hat das Unternehmen 30 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Jetzt behauptet es, die mRNA-Fabrik in Kenia sei die Investition nicht mehr wert, weil der afrikanische Markt für Impfstoffe nicht profitabel genug sei. Der einzige Grund, warum Moderna überhaupt in der Lage war, solch astronomische Gewinne zu erzielen, war, dass das Unternehmen öffentlich finanzierte Forschung ausnutzte und die weltweite Versorgung mit COVID-19-Impfstoffen in den Griff bekam", sagte AHF-Präsident Michael Weinstein. "Die Behauptung von Moderna, dass das Unternehmen das Projekt in Angriff genommen hat, um globale gesundheitliche Chancengleichheit zu fördern, war ein kaum verhüllter Versuch, dem Druck der US-Regierung und der internationalen Zivilgesellschaft zu entgehen, weil sie die Welt geschröpft haben. Jetzt hat Moderna außer leeren Versprechungen wenig zu bieten, aber das sollte uns nicht von unseren gemeinsamen Bemühungen abhalten, echte globale Gesundheitsgerechtigkeit zu gewährleisten."

