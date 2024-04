Spanien: Inflation beschleunigt sich stärker als gedacht

MADRID (dpa-AFX) - In Spanien hat sich die Inflation im März stärker beschleunigt als bisher gedacht. Die nach europäischer Methode gemessenen Verbraucherpreise (HVPI) erhöhten sich zum Vorjahreszeitraum um 3,3 Prozent, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid mitteilte. Eine erste Schätzung wurde um 0,1 Prozentpunkte nach oben korrigiert. Im Februar hatte die Teuerung 2,9 Prozent betragen.

Der HVPI ist ausschlaggebend für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), die für die gesamte Eurozone mittelfristig eine Inflationsrate von zwei Prozent anstrebt. Zuletzt war die Teuerung auf 2,4 Prozent gesunken, nachdem sie längere Zeit wesentlich höher gelegen hatte. Wegen des abnehmenden Preisauftriebs steuert die Notenbank auf eine erste Zinssenkung zu./bgf/mis