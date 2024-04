Dividendenwachstum versus hohe Dividendenrendite: Es gilt die optimale Balance zu finden!

Für Anleger, die auf der Suche nach einer stabilen und attraktiven Rendite sind, spielen Dividenden eine entscheidende Rolle. Dabei handelt es sich um regelmäßige Ausschüttungen von Unternehmen, die in der Regel einen Teil des erwirtschafteten Gewinns darstellen.

Die Gewinne können dabei ausgeschüttet oder auch im Unternehmen reinvestiert werden, was langfristig zu mehr Dividendenwachstum führt. Eine wichtige Frage, die sich Anleger häufig stellen, lautet daher: Sollte man sich auf Unternehmen konzentrieren, die eine hohe Dividendenrendite bieten, oder ist es besser, auf Unternehmen zu setzen, die ein kontinuierliches Dividendenwachstum aufweisen? Eine mögliche Antwort könnte wohl in der optimalen Balance zwischen beidem liegen. Doch dazu nachfolgend mehr.

Hohe Dividenden sind attraktiv

Für viele Anleger, insbesondere für diejenigen, die auf ein regelmäßiges Einkommen angewiesen sind, sind hohe Dividendenrenditen äußerst verlockend. Schließlich bieten sie einen sofortigen hohen Zufluss und können dazu beitragen, das persönliche Einkommen zu erhöhen.

Bei der Suche nach Aktien mit hohen Dividendenrenditen sollten Anleger jedoch Vorsicht walten lassen. Denn: Unternehmen mit hohen Renditen könnten Schwierigkeiten haben, diese langfristig aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus kann eine niedrige Bewertung, die für eine hohe Dividendenrendite verantwortlich ist, oft auf besondere Risiken hindeuten.

Eine sehr hohe Dividendenrendite kann in einem solchen Fall ein starkes Indiz für finanzielle Probleme oder eine unsichere Zukunft des Unternehmens sein. Nicht selten werden Dividenden hier ausgesetzt oder sogar gekürzt, um die finanzielle Stabilität zu erhalten. Solche Aktien bezeichnet man gern als Value-Traps. Sie schneiden in der Regel in der Zukunft schlecht ab.

Aktien mit Dividendenwachstum: Die bessere Alternative?

Auf der anderen Seite bieten Unternehmen mit nachhaltigem Dividendenwachstum Stabilität und langfristiges Renditepotenzial. Solche Unternehmen wachsen und erhöhen regelmäßig ihre Dividende.

Am Kapitalmarkt bezeichnet man solche Aktien auch als Dividendenaristokraten. Dividendenkönige oder Dividenden Champions sind weitere gebräuchliche Bezeichnungen.

Sie eint, dass sie ihre Dividendenzahlungen über sehr lange Zeiträume ununterbrochen gesteigert haben. Dividendenwachstum ist bei ihnen meist ein Zeichen für gesunde Finanzen, ein robustes Geschäftsmodell mit solider Gewinnentwicklung und tiefem Burggraben.

Kursgewinne stehen in Aussicht

Anleger, die auf Dividendenwachstum setzen, profitieren dabei nicht nur von steigenden Dividendenzahlungen, sondern auch von möglicherweise stärkeren Kurssteigerungen. Denn Unternehmen, die in der Lage sind, ihre Dividenden im Zeitablauf zu steigern, ziehen häufig langfristig orientierte Anleger an, was zu einer höheren Nachfrage nach ihren Aktien führt und damit den Aktienkurs stützt. Hohe Bewertungen sind bei Dividendenwachstumstiteln keine Seltenheit.

Im Kern lassen sich steigende Dividenden jedoch durch ein wachsendes operatives Geschäft erklären. Höhere Umsätze und Gewinne führen letztlich ganz automatisch zu höheren Aktienkursen bei gleichen Bewertungsmultiplikatoren.

Die optimale Lösung

Da sich mit beiden Strategien Renditen erzielen lassen, könnte eine optimale Strategie für Anleger nun darin bestehen, ein Gleichgewicht zwischen Aktien mit hohem Dividendenwachstum und hoher Dividendenrendite zu finden.

Indem Anleger in Unternehmen investieren, die sowohl eine angemessene Dividendenrendite als auch ein solides Dividendenwachstum aufweisen, könnten sie das Beste aus beiden Welten für sich nutzen. Konkret könnte ein ausgewogenes Portfolio beispielsweise sowohl Aktien von etablierten Blue-Chip-Unternehmen mit stabilen hohen Dividendenrenditen als auch von wachstumsstarken Unternehmen mit vielversprechendem Dividendenwachstum aber geringerer Rendite enthalten. Auf diese Weise könnten Anleger das Risiko durch Diversifikation verringern und gleichzeitig von den Chancen verschiedener Dividendenstrategien profitieren.

Die Entscheidung zwischen Dividendenwachstum und hoher Dividendenrendite hängt jedoch stark von den individuellen Anlagezielen, der Risikobereitschaft und dem Zeithorizont des Anlegers ab. So könnte ein älterer Anleger, der auf ein regelmäßiges Einkommen angewiesen ist, eine höhere Dividendenrendite bevorzugen, während ein jüngerer Anleger, der langfristig investiert ist, das Dividendenwachstumspotenzial stärker in Betracht ziehen.

Fazit zum Duell Dividendenrendite vs. Divdendenwachstum

Die optimale Balance zwischen Dividendenwachstum und Dividendenrendite ist oft entscheidend für den langfristigen Erfolg eines Anlegers. Wenn Anleger beide Aspekte berücksichtigen und ihr Portfolio entsprechend ausrichten, können sie dennoch eine attraktive Rendite erzielen und gleichzeitig das Risiko streuen. Die optimale Wahl zwischen den beiden Dividendenstrategien dürfte jedoch letztlich subjektiv sein.

Der Artikel Dividendenwachstum versus hohe Dividendenrendite: Es gilt die optimale Balance zu finden! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

