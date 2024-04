GNW-Adhoc: Beispiellose Forderung nach einer Reform des globalen Finanzwesens zur Lösung der Schulden- und Klimakrise - Project Everyone Brief

^LONDON, April 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Achtzig Jahre nach der Gründung des

Internationalen Währungsfonds und der Weltbank hat eine Koalition aus führenden Schauspielern, Politikern, Künstlern und Wirtschaftswissenschaftlern an die Führer der wichtigsten Volkswirtschaften der Welt geschrieben und sie aufgefordert, das globale Finanzsystem zu verbessern, um die Schulden- und Klimakrise zu lösen und die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Der Brief wird vor der Frühjahrstagung der Weltbank und des IWF veröffentlicht und baut auf den Forderungen nach einer globalen Reform der öffentlichen Finanzen auf, die von der Premierministerin von Barbados, Mia Mottley, dem kenianischen Präsidenten William Ruto und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron erhoben wurden. Er fordert die reichen Länder auf, ihre Investitionen in die multilateralen Entwicklungsbanken zu verdreifachen, die lähmende Verschuldung zu beenden und die Verschmutzer für die von ihnen verursachten Umweltschäden zahlen zu lassen. Zu den Unterzeichnern gehören die Wirtschaftswissenschaftlerin Mariana Mazzucato, der Geschäftsmann Dr. Mo Ibrahim, die Schauspielerin Dia Mirza, die ehemaligen Politiker Rory Stewart, Joyce Banda, Heidemarie Wieczorek-Zeul und Helle Thorning-Schmidt sowie die Filmemacher Richard Curtis, Juliano Ribeiro Salgado und KondZilla. ?Die Institutionen der Weltwirtschaft haben ihre Kraft verloren", heißt es im Brief. ?Die Welt wird von Konflikten, Ernährungsunsicherheit, dem Verlust der biologischen Vielfalt und einer steigenden Inflation erschüttert. Hinzu kommen die verheerenden Folgen des Klimawandels. Die Ziele für nachhaltige Entwicklung sind in Gefahr. Zu viele empfinden Mangel, Einschränkung, Verzweiflung." Dr. Joyce Banda, ehemalige Präsidentin der Republik Malawi: ?Als afrikanische Vorreiter müssen wir in Widerstandsfähigkeit, Bildung, Gesundheit und Ernährung investieren, aber wir werden durch ungerechte Schulden aufgehalten. Der Klimawandel hat durch den Verlust von Infrastruktur und Anbauflächen unsägliches Leid über unser Volk gebracht, was zu ständigem Hunger führt. Wir haben keine andere Wahl, als uns mehr Geld zu leihen, wodurch der Teufelskreis fortgesetzt wird. Das muss aufhören. Es ist an der Zeit, die globalen öffentlichen Finanzen umzugestalten, um den Weg für eine gerechtere, stabilere Zukunft für alle zu ebnen." David Miliband, Präsident und CEO des International Rescue Committee: ?Klima, Konflikte und Armut sind eng miteinander verknüpft - die fragilsten und von Konflikten betroffenen Staaten der Welt sind oft auch die am stärksten vom Klima bedrohten. Um die extreme Armut zu beenden und eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen, sollten die Staats- und Regierungschefs der G20 die Reform der Finanzarchitektur unterstützen, mehr konzessionäre Finanzmittel über die International Development Association der Weltbank bereitstellen und mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass das Geld dort ankommt, wo es am dringendsten benötigt wird." In dem Brief, der auch von Save The Children, ONE Campaign, Oxfam, Project Everyone und Christian Aid unterzeichnet wurde, werden die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Volkswirtschaften der Welt aufgefordert, die Chance einer Reform zu ergreifen: ?Der Wandel ist bereits im Gange. Die Architekten der Weltbank und des IWF haben sich ihren Platz in der Geschichte verdient. Dies ist Ihre Chance, ihr Versprechen einzulösen: diese Instrumente für Frieden und Wohlstand umzugestalten und sie wirklich in unserem gemeinsamen Interesse einzusetzen." * Der Brief wird am Montag, den 15. April um 00:01 BST hier (https://www.globalgoals.org/dearg20/) online gehen * Medienkontakt: zofia.tanaka@digacommunications.com (mailto:zofia.tanaka@digacommunications.com) °