Aktien Asien/Pazifik: Eskalation im Nahen Osten drückt die Kurse - CSI legt zu

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die größeren asiatischen Börsen haben am Montag zumeist mit Kursverlusten auf die Eskalation im Nahen Osten reagiert. Die Bewegungen hielten sich aber in Grenzen. In China legten die Kurse zum Teil sogar deutlich zu.

Am Wochenende hatte sich der Konflikt zwischen Israel und Iran deutlich verschärft. Die iranische Armee griff am Samstag israelische Ziele mit rund 300 Raketen und Drohnen an. Das israelische Militär wehrte nach eigenen Angaben die Attacke erfolgreich ab.

Israels Staatsführung hat indes Medienberichten zufolge noch nicht entschieden, wie sie auf den iranischen Angriff vom Wochenende reagieren soll. Dies sorge zu Wochenbeginn für eine gewisse Erleichterung.

Der japanische Leitindex Nikkei-225 schloss 0,74 Prozent tiefer bei 39 232,80 Punkten. Als Belastung hinzukamen Kursverluste bei den Aktien des Arzneimittelherstellers Astellas Pharma und des Kaufhausbetreibers Takashimaya. Beide hatten mit ihren Quartalszahlen enttäuscht.

Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong lag zuletzt mit 0,66 Prozent im Minus. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen aber stieg kurz vor Handelsschluss um 1,85 Prozent. Börsianer verwiesen als Antrieb darauf, dass das Kabinett in Peking eine Reihe von Maßnahmen zur Verschärfung der Aktienmarktaufsicht vorgestellt hatte.

Das australische Börsenbarometer S&P/ASX 200 wiederum gab um 0,46 Prozent nach./la/stk