Eskalationsgefahr im Nahen Osten: Premier Sunak fordert kühlen Kopf

LONDON (dpa-AFX) - Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak hat den iranischen Großangriff auf Israel verurteilt und dazu aufgerufen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Er werde in Kürze mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu sprechen, sagte Sunak am Montag im Parlament in London. Er wolle Israel angesichts des Angriffs seine Solidarität ausdrücken und darüber diskutieren, wie man eine weitere Eskalation vermeiden könne. "Alle Seiten müssen sich in Zurückhaltung üben."

Der Iran hatte Israel in der Nacht zu Sonntag mit Drohnen und Raketen angegriffen, die aber fast vollständig abgefangen wurden. Noch ist unklar, wie Israel auf den beispiellosen Luftangriff reagiert. Irans Angriff war eine Reaktion auf einen mutmaßlich israelischen Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in Damaskus.

"Der Iran hat mit diesem Angriff einmal mehr sein wahres Gesicht gezeigt", kritisierte Sunak. Er warf dem Iran vor, die Region weiter destabilisieren zu wollen. "Unser Ziel ist es, Stabilität und Sicherheit zu fördern, weil es das Richtige für die Region ist und - auch wenn der Nahe Osten Tausende Meilen entfernt ist - es eine direkte Auswirkung auf unsere Sicherheit und unseren Wohlstand zu Hause hat. Wir arbeiten mit unseren Alliierten eilig daran, die Situation zu deeskalieren und weiteres Blutvergießen zu verhindern."/kil/DP/mis