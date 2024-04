Faeser warnt vor Folgen für Deutschland wegen Nahost-Eskalation

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat nach dem iranischen Angriff auf Israel vor Folgen für Deutschland gewarnt.

"Wir wissen, wie sich Eskalationen im Nahen Osten auch in Deutschland auswirken können", sagte die SPD-Politikerin dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober und dem folgenden Gaza-Krieg gebe es einen drastischen Anstieg antisemitischer Straftaten. "Die Spirale, dass Eskalationen im Nahen Osten zu noch mehr widerwärtigem Judenhass bei uns führen, müssen wir durchbrechen." Die Sicherheitsbehörden seien sehr wachsam und beobachteten genau, "ob die aktuelle Eskalation durch das iranische Regime Auswirkungen auf die Sicherheitslage in Deutschland hat". Dabei habe der Schutz von israelischen und jüdischen Einrichtungen in Deutschland höchste Priorität.

