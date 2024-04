Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington beginnt

WASHINGTON (dpa-AFX) - Überschattet von internationalen Krisen und den anhaltend hohen Verbraucherpreisen beginnen der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank ihre jährliche Frühjahrstagung. Themen bei den Beratungen ab Montag in der US-Hauptstadt Washington dürften die Entwicklung der Weltwirtschaft, die Umsetzung der Reformpläne bei der Weltbank, die Finanzierung von Programmen für besonders arme Länder und die Folgen der strengen Geldpolitik zur Bekämpfung der Inflation sein.

Aus Deutschland nehmen unter anderem Finanzminister Christian Lindner (FDP) und die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Svenja Schulze (SPD), teil. Der IWF will am Dienstag seine neue Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft vorlegen. IWF-Chefin Kristalina Georgiewa hatte bereits vor historisch schwachen Wachstumsaussichten in den kommenden Jahren gewarnt. Spannend dürfte werden, ob der IWF die Konjunkturprognose für Deutschland weiter herabstufen wird. Für das laufende Jahr stellte der IWF im Januar ein Wirtschaftswachstum von 0,5 Prozent in Aussicht./nau/DP/he