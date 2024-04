GNW-Adhoc: FC Barcelona und EBC Financial Group gehen offizielle Devisenpartnerschaft für die nächsten 3,5 Jahre ein

^BARCELONA, April 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der FC Barcelona und die EBC

Financial Group (EBC) freuen sich, ihre heute beginnende Partnerschaft im Devisenhandel über mehrere Regionen hinweg für 3,5 Jahre bekannt zu geben. Diese Partnerschaft ernennt die EBC zum offiziellen Devisenpartner des FC Barcelona und deckt die Regionen APAC, LATAM, den Nahen Osten und Afrika ab. Diese Partnerschaft stellt einen bedeutenden Meilenstein für die EBC dar, da sie die Marke mit dem angesehenen Erbe und der globalen Reichweite des FC Barcelona in Einklang bringt. Im Rahmen dieser exklusiven Vereinbarung wird der EBC das einzigartige Privileg eingeräumt, spezialisierte Geschäftstätigkeiten im Bereich des Devisenhandels auszuüben. Die Partnerschaft umfasst eine Reihe von Dienstleistungen, darunter Devisentransaktionen, Handel, Brokerage (einschließlich CFDs) und Beratungsdienste. Durch diese Allianz wird die EBC innovativ und inspirierend sein und sich auf das reiche kulturelle Erbe und die leidenschaftliche Fangemeinschaft des Vereins stützen, um sinnvolles Engagement zu kultivieren und eine dauerhafte Präsenz in Schlüsselregionen mit einem brandneuen Publikum zu etablieren, das Verbindungen zu einer lebendigen, globalen Gemeinschaft pflegt, die über traditionelle Marktgrenzen hinausgeht. Es ist auch eine einmalige Gelegenheit, den FC Barcelona seinen Partnern, Fans und Culers in diesen Regionen näher zu bringen, parallel zu seiner globalen Expansionsstrategie, die darauf abzielt, durch die Suche nach den richtigen Partnern in verschiedenen Sektoren zu wachsen und weiterhin eine führende Rolle in der Branche zu spielen. Die EBC Financial Group, die im angesehenen Finanzzentrum London gegründet wurde, ist eine umfassende Finanzdienstleistungsgruppe, die für ihr Fachwissen in den Bereichen Online-Handel, Vermögensverwaltung und Anlageberatung bekannt ist. Mit strategisch günstig gelegenen Niederlassungen in bedeutenden Finanzzentren wie London, Hongkong, Tokio, Sydney, den Kaimaninseln, Singapur, Bangkok, Limassol usw. bedient die EBC eine vielfältige Kundschaft von Privatanlegern sowie professionellen und institutionellen Anlegern weltweit. Die Gruppe ist bekannt für ihre Handelsumgebung auf institutionellem Niveau und bietet maßgeschneiderte Finanzmaklerdienste, Handelsdienstleistungen und eine breite Palette von Anlagelösungen. Zu einem späteren Zeitpunkt wird im neu gestalteten Spotify Camp Nou eine Veranstaltung zur Unterzeichnung des Vertrags stattfinden, um diesen bedeutenden Meilenstein zwischen dem Verein und der EBC zu würdigen. Erklärung von Samuel Hertz, APAC Director of Operations der EBC Financial Group, und David Barrett, CEO der EBC Financial Group (UK) Ltd: ?Obwohl die EBC erst vier Jahre alt ist, sind wir nur gewachsen, weil wir von uns und der Branche das Beste verlangen. Wir sind tief in die Geschichte des FC Barcelona eingetaucht und haben von ihrer Mentorenkultur gelernt, in der die Erfahrenen die Neuen anleiten und die Neuen die Jüngeren inspirieren, wodurch ein Kontinuum von Wachstum und Spitzenleistungen entsteht. Dies ist nicht nur eine Partnerschaft, sondern ein gemeinsamer Weg zu großartigen Leistungen, der eine Kultur verkörpert, in der es nicht nur darum geht, zu gewinnen, sondern auch darum, Werte zu fördern, Talente zu entwickeln und einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Wir sind inspiriert von der Art und Weise, wie Barca die Dinge angeht, von der Kultur, in der die Veteranen die Neulinge fördern und ihre Weisheit und Leidenschaft weitergeben. Wir haben uns bewusst für den FC Barcelona als Partner entschieden. Es geht darum, von den Besten zu lernen und ihr Ethos der Teamarbeit, des Respekts und des Ehrgeizes in unsere DNA einzubetten", erklärt Samuel Hertz, APAC Director of Operations der EBC Financial Group. David Barrett, CEO der EBC Financial Group (UK) Limited, der britischen Tochtergesellschaft der EBC Financial Group, fügt hinzu: ?Die Möglichkeit, eine Partnerschaft mit einer so starken und angesehenen Marke wie dem FC Barcelona einzugehen, unterstreicht das Bestreben der Gruppe, sich immer auf das höchstmögliche Niveau zu begeben. Die EBC Financial Group verfügt über Unternehmen, die im Vereinigten Königreich von der FCA, in Australien von der ASIC und auf den Kaimaninseln von der CIMA reguliert werden - allesamt hoch angesehene globale Zentren auf den Finanzmärkten -, und diese Partnerschaft mit dem FC Barcelona unterstreicht unser Bestreben, uns in allen Bereichen mit den Besten zusammenzutun." Erklärung von Juli Guiu, Marketing Area Vice President beim FC Barcelona: ?Diese Partnerschaft deckt sich mit dem globalen Expansionsplan des FC Barcelona in den letzten Jahren. Ich bin sicher, dass diese dreieinhalbjährige Partnerschaft mit der renommierten EBC Financial Group dem Verein helfen wird, eine Fülle von Möglichkeiten im Finanzsektor zu eröffnen. Angesichts des ungenutzten Potenzials, das wir im asiatisch-pazifischen Raum sowie in den wachsenden Volkswirtschaften in Süd- und Mittelamerika, Mexiko, Afrika und im Nahen Osten sehen, freuen wir uns darauf, weitere Verbindungen zu Marken, Partnern, Unterstützern und Culers in diesen Regionen aufzubauen." Über die EBC Financial Group Die EBC Financial Group (EBC) wurde im angesehenen Finanzdistrikt von London gegründet und ist für ihr umfassendes Dienstleistungsangebot bekannt, das Finanzmaklerdienste, Vermögensverwaltung und umfassende Anlagelösungen umfasst. Mit strategisch günstig gelegenen Niederlassungen in bedeutenden Finanzzentren wie London, Sydney, Hongkong, Tokio, Singapur, den Kaimaninseln, Bangkok, Limassol usw. bedient die EBC eine vielfältige Kundschaft von Privatanlegern sowie professionellen und institutionellen Anlegern weltweit. Die EBC wurde mehrfach ausgezeichnet und ist stolz darauf, die höchsten ethischen Standards und internationalen Vorschriften einzuhalten. EBC Financial Group (UK) Limited wird von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) reguliert, EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd wird von der australischen Securities and Investments Commission (ASIC) reguliert und EBC Financial Group (Cayman) Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) reguliert. Den Kern der EBC Group bilden erfahrene Fachleute mit mehr als 30 Jahren fundierter Erfahrung in großen Finanzinstituten, die geschickt durch bedeutende Wirtschaftszyklen navigiert sind, vom Plaza Accord bis zur Schweizer Frankenkrise 2015. Die EBC setzt sich für eine Kultur ein, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit des Kundenvermögens an erster Stelle stehen, und stellt sicher, dass jedes Engagement eines Anlegers mit der größten Ernsthaftigkeit behandelt wird, die es verdient. https://www.ebc.com/ Über den FC Barcelona Der FC Barcelona wurde 1899 gegründet und ist heute im Besitz von mehr als 144.000 Mitgliedern. Er gilt als der beste Multisportverein der Welt und blickt auf eine 125-jährige Geschichte zurück. Obwohl er in seiner Stadt und seinem Land, Katalonien, verwurzelt ist, hat er eine globale Perspektive. Er verfügt über offizielle Büros in Städten auf drei Kontinenten: Barcelona, Hongkong und New York. Barça will die Welt durch sportliche Höchstleistungen verändern. Dazu gehört auch die Welt des Wissens und der Innovation durch den Barça Innovation Hub (BIHUB). Der Verein ist auch für sein soziales Engagement bekannt, das er über die FC Barcelona Foundation kanalisiert, und für seine Bemühungen, Kindern die positiven Werte des Sports zu vermitteln. Das Wachstum von Barça in den letzten Jahren hat dazu geführt, dass der Verein in den sozialen Netzwerken mehr als 486 Millionen Follower hat. www.fcbarcelona.com (http://www.fcbarcelona.com/) Medienkontakt: Douglas Chew douglas.chew@ebc.com (mailto:douglas.chew@ebc.com) Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/61262c04- 471b-4886-813c-36595597d0c7/de https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/27c59c30-6e50-42c8-877f- d44aee406dc0/de °