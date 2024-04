EQS-Media / 15.04.2024 / 12:47 CET/CEST



Investieren in Glücksspiel – wie stabil sind Aktien von Betsson, Leovegas und Co?

Das Glücksspiel hat schon immer eine faszinierende Anziehungskraft auf Menschen ausgeübt. Mit der zunehmenden Digitalisierung und Modernisierung des Glücksspielsektors sind auch die Aktien von Unternehmen wie Betsson und LeoVegas in den Fokus vieler Investoren gerückt.

Doch die Frage bleibt: Wie stabil sind diese Aktien wirklich? Ein Blick hinter die Kulissen und eine fundierte Analyse werden zeigen, ob es sich lohnt, in Glücksspielunternehmen zu investieren.

Bestandteil eines diversifizierten Portfolios

Glücksspielaktien können ein interessantes Investment für ein diversifiziertes Portfolio sein, da sie ermöglichen, von der stetig wachsenden Glücksspielindustrie zu profitieren. Durch die Investition in Glücksspielaktien können Anleger von den Einnahmen aus Online-Casinos wie dem Online Casino Schweiz, Online-Wetten und anderen Glücksspielsektoren profitieren. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Glücksspielaktien auch mit Risiken verbunden sind, da die Branche von verschiedenen Faktoren wie Regulierungen, Wettbewerb und Konjunkturschwankungen beeinflusst werden kann.

Daher ist es ratsam, Glücksspielaktien nur als einen Teil eines breit diversifizierten Portfolios zu betrachten, um das Risiko zu streuen und potenzielle Verluste abzufedern. Insgesamt betrachtet können Glücksspielaktien als Investment in einem diversifizierten Portfolio eine interessante Möglichkeit sein, um von den Chancen in der Glücksspielbranche zu profitieren, vorausgesetzt, dass sie sorgfältig ausgewählt und in angemessener Weise in das Portfolio integriert werden. Grundsätzlich sollten Privatanleger alle Möglichkeiten ausnutzen, ihr Portfolio breit zu streuen, auch mit Aktien aus der Glücksspielbranche.

#1 Betsson AB

Die Betsson Gruppe ist ein großes Glücksspielunternehmen, das verschiedene Online-Glücksspielprodukte anbietet. Das Unternehmen wurde 1963 in Schweden gegründet und betreibt heute zahlreiche bekannte Glücksspielmarken. Die Betsson Gruppe ist international tätig und hat eine starke Präsenz auf dem europäischen Markt. Mit einer Vielzahl von Spielen wie Sportwetten, Casino-Spielen und Poker bietet die Betsson Gruppe ihren Kunden eine breite Auswahl an Unterhaltungsmöglichkeiten. Die Gruppe legt Wert auf verantwortungsbewusstes Spielen und arbeitet eng mit Behörden zusammen, um einen sicheren und fairen Spielbetrieb zu gewährleisten. Doch lohnt sich ein Investment?

Aktuell beziffert sich die Dividendenrendite auf rund 4,6 Prozent. Damit haben sich die Ausschüttungen innerhalb der letzten drei Jahre um mehr als 16 Prozent erhöht. Übrigens zahlt die Gruppe Dividenden an ihre Aktionäre im halbjährlichen Rhythmus (Juni/Oktober) aus. Leider müssen Anleger beachten, dass es hier keine Garantie auf eine Dividendenausschüttung gibt.

In den Jahren 2013 - 2017 wurden keine Dividenden gezahlt. Zumindest in den vergangenen Jahren ergaben sich aber zuverlässige Dividendenzahlungen, wobei die Höhe schwankte. Der Betsson AB Kurs bewegt sich seitwärts, mit leichten Höhen und Tiefen. Innerhalb der letzten 12 Monate bei einem Tief von 8,61 EUR und einem Hoch von 10,76 EUR. Also „stabiler“ Natur, mit der aktuell hohen Chance auf Dividendenzahlungen.

#2 LeoVegas AB

Die LeoVegas Gruppe ist ein führender Anbieter von Online-Glücksspielen und Sportwetten. Das Unternehmen wurde im Jahr 2011 gegründet und hat sich seitdem zu einer der bekanntesten Marken in der Branche entwickelt. Mit einer breiten Palette von Spielen und einer benutzerfreundlichen Plattform bietet LeoVegas seinen Kunden ein erstklassiges Spielerlebnis. Die Gruppe ist in mehreren Ländern lizenziert und reguliert und legt großen Wert auf verantwortungsbewusstes Spielen. LeoVegas strebt ständig nach Innovation und Verbesserung, um seinen Kunden eine erstklassige und unterhaltsame Glücksspielerfahrung zu bieten. Wie sind die Zahlen und Fakten?

Leider wurden im Jahr 2022 keine Dividenden ausgeschüttet. Allerdings zuverlässig in den Jahren davor und danach. Aktuell beziffert sich die Dividendenrendite geschätzt (2024) auf 4,53 Prozent, was ein guter Wert ist und zumindest die Inflation ausgleicht. Im Hinblick auf den 52-Wochen-Chart definiert sich das Jahreshoch der Aktie auf 5,9 EUR und das Jahrestief auf 4,04 EUR. Derzeit hat sich der Kurs auf rund 60 schwedische Kronen eingependelt (rund 5,20 EUR). Hinsichtlich zu erwartender Dividendenzahlungen und keiner extremen Kurschwankungen in den vergangenen Monaten sicherlich eine Alternative für Anleger, die in Glücksspielaktien (als geringer Teil eines Portfolios) investieren möchten.

Die Mischung macht den Unterschied

Die richtige Mischung aus Aktien, ETFs und anderen Anlageformen ist entscheidend, um ein ausgewogenes Portfolio aufzubauen. Aktien erlauben, von Wertsteigerungen einzelner Unternehmen zu profitieren. ETFs hingegen sind kostengünstige Investmentfonds, die einen breiten Marktindex abbilden und somit eine breite Diversifikation ermöglichen. Andere Anlageformen, wie Anleihen oder Immobilien, können zur Risikostreuung beitragen und das Gesamtrisiko im Portfolio reduzieren. Es ist wichtig, die richtige Balance zwischen diesen Anlageformen zu finden, um sowohl von den Wachstumschancen der Aktien als auch von der Stabilität der anderen Anlageformen zu profitieren.

Eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Portfoliozusammensetzung sind dabei unerlässlich, um auf Veränderungen am Markt angemessen reagieren zu können. Ein professioneller Finanzberater kann dabei helfen, die individuelle Risikotoleranz und Anlageziele zu berücksichtigen. Durch eine sorgfältige Analyse der aktuellen Marktsituation und der persönlichen finanziellen Situation kann eine maßgeschneiderte Anlagestrategie entwickelt werden. So können Chancen genutzt und Risiken minimiert werden. Eine diversifizierte Anlagestrategie ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg an den Finanzmärkten.

Vom Boom der Glücksspielbranche profitieren

Der Boom der Glücksspielbranche in den vergangenen Jahren ist unübersehbar. Dank der Digitalisierung haben sich Online-Casinos und Sportwetten-Anbieter immer weiter verbreitet und erfreuen sich einer stetig wachsenden Beliebtheit. Für Anleger ergeben sich durch diesen Boom auch Chancen auf den Finanzmärkten. Durch Investitionen in Glücksspielunternehmen können hohe Renditen erzielt werden, vorausgesetzt man hat ein gutes Gespür für den Markt und die richtigen Unternehmen ausgewählt.

Allerdings ist die Branche auch mit Risiken verbunden, etwa durch strengere Regulierungen oder plötzliche Änderungen im Marktumfeld. Insgesamt gesehen bietet die Glücksspielbranche auf den Finanzmärkten sowohl Chancen als auch Risiken, die es abzuwägen gilt. Eine wichtige Rolle spielt auch die zunehmende Konkurrenz in der Glücksspielbranche, die zu einem harten Wettbewerb um Kunden führt.

Um in diesem Umfeld erfolgreich zu sein, sind Innovationen und kreative Marketingstrategien unabdingbar. Unternehmen, die auf veralteten Geschäftsmodellen beharren, laufen Gefahr, von agileren Konkurrenten überholt zu werden. Daher ist es entscheidend, stets am Puls der Zeit zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen, um langfristig erfolgreich zu sein.

Glücksspielaktien nur als kleinen Teil des Portfolios betrachten

Grundsätzlich sind Glücksspielaktien eine eher riskante Investition, da sie stark von externen Faktoren wie Regulierungen und damit dem wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen abhängen. Es ist wichtig, vorsichtig zu sein und sein Investmentportfolio zu diversifizieren, um die Risiken zu minimieren. Man sollte sich bewusst sein, dass Glücksspielaktien sowohl hohe Renditen als auch hohe Verluste bringen können.

