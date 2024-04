Adidas: Beflügeln Fußball-Europameisterschaft und olympische Spiele die Aussichten?🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 16.04.2024

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige InvestoreDas Wertpapier hat sich in den letzten 12 Monaten deutlich erholen können.

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige InvestoreDas Wertpapier hat sich in den letzten 12 Monaten deutlich erholen können. Im März 2024 wurde die 200 EUR Marke angelaufen, in dessen Dunstkreis sich die Aktie auch festgesetzt hat. Für das laufende Jahr ist das Management optimistisch, das sich Umsatz und der Ertrag weiter verbessern werden. Läuft die Aktie diesen Einschätzungen voraus?

Parkettgeflüster:

Von der Fußball-Europameisterschaft als auch von den olympischen Spielen, die in wenigen Wochen in Deutschland bzw. in Paris stattfinden werden, hofft der Konzern, wie bei vergleichbaren Großereignissen in der Vergangenheit auch, zu profitieren. Das Unternehmen plant die erfolgreichen Produktfamilien auszubauen, das Sortiment zu erweitern und neue Innovationen in den Markt zu bringen. In der Summe erwartet der Konzern ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im einstelligen Bereich, wobei das Management davon ausgeht, dass sich der Umsatzanstieg im Laufe des Jahres beschleunigen wird. Der Anstieg soll von allen Marktsegmenten getragen werden. Vor allem China und Lateinamerika werden nach wie vor als wichtige Märkte für den Konzern definiert.

Das Betriebsergebnis wird in Höhe von 500 Mio. EUR erwartet. Belasten werden aller Voraussicht nach ungünstige Währungseffekte das Ergebnis. Weiterhin will man offensiv in Marketing und Vertrieb investieren. Wesentlich wird das Betriebsergebnis aber davon abhängen, dass die Yeezy Bestände kostendeckend abverkauft werden...





