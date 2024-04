Bank of America verdient nach Zinsboom weniger

CHARLOTTE (dpa-AFX) - Ein Rückgang der Zinseinnahmen hat der Bank of America im ersten Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt. Zudem musste das Institut 700 Millionen US-Dollar in den Einlagensicherungsfonds nachschießen und legte mehr Geld für drohende Kreditausfälle zurück. Dadurch sank der Überschuss im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar (6,3 Mrd Euro), wie das US-Geldhaus am Dienstag in Charlotte mitteilte. Im vorbörslichen Handel bewegte sich die Aktie kaum.

Nachdem die gestiegenen Zinsen die Gewinne von Banken in den vergangenen Jahren nach oben getrieben hatten, lässt der Rückenwind inzwischen nach. Bei der Bank of America sank der Zinsüberschuss im ersten Quartal im Jahresvergleich um drei Prozent auf 14 Milliarden Dollar. Höhere Erträge im Fondsgeschäft und bei der hauseigenen Investmentbank konnten dies nicht ausgleichen: Konzernweit gingen die Erträge um knapp zwei Prozent auf 25,8 Milliarden Dollar zurück./stw/niw/jha/