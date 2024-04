BVB hofft auf erstes Königsklassen-Halbfinale seit 2013

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hofft auf den ersten Einzug in das Halbfinale der Champions League seit elf Jahren. Nach dem 1:2 sechs Tage zuvor bei Atlético Madrid steht der Bundesliga-Fünfte im zweiten Duell mit den Spaniern am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) im ausverkauften Signal Iduna Park jedoch unter Zugzwang. Hinspiel-Torschütze Sébastien Haller wird dem Team von Fußball-Lehrer Edin Terzic verletzt fehlen. Der Sieger der Partie trifft in der Runde der letzten vier Teams auf den Gewinner des Duells zwischen dem FC Barcelona und Paris Saint-Germain./bue/DP/he