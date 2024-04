Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen verbessern sich stärker als erwartet

MANNHEIM (dpa-AFX) - Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im April stärker als erwartet verbessert. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 11,2 Punkte auf 42,9 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg des Konjunkturindikators auf lediglich 35,5 Punkte gerechnet. Es war der neunte Anstieg in Folge.

Die Bewertung der Konjunkturlage verbesserte sich auf sehr niedrigem Niveau etwas. Der entsprechende Indexwert stieg um 1,3 Punkte auf minus 79,2 Zähler. Volkswirte hatten mit einem stärkeren Anstieg auf minus 76,0 Punkten gerechnet.

"Eine sich erholende Weltwirtschaft hebt die Erwartungen für Deutschland", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. Er verweist auch auf die erwartete Aufwertung des US-Dollar zum Euro./jsl/jkr/mis