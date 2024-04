Faeser besucht Rumänien - EU-Asylreform umsetzen

BUKAREST (dpa-AFX) - In Rumänien will Bundesinnenministerin Nancy Faeser an diesem Dienstag über Grenzsicherung an den EU-Außengrenzen sprechen. In der Hauptstadt Bukarest wird die SPD-Politikerin unter anderem mit ihrem Amtskollegen Catalin Predoiu sprechen und ein Lagezentrum der Grenzpolizei besuchen. Geplant ist zudem ein Treffen mit Angehörigen der deutschen Minderheit sowie Vertretern der jüdischen Gemeinde. Am Montag hatte Faeser ihre Reise in Bulgarien begonnen, wo es ebenfalls um Fragen des Grenzschutzes ging. Vergangene Woche hatte das Europäische Parlament eine Asylreform verabschiedet, die unter anderem Asylprüfungen an den EU-Außengrenzen vorsieht für Menschen aus Staaten mit einer Anerkennungsquote von weniger als 20 Prozent./abc/DP/he