ROM (dpa-AFX) - In Italien hat sich die Inflation im März beschleunigt, allerdings nicht ganz so stark wie zunächst ermittelt. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise um 1,2 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Dienstag in Rom bekannt gab. Analysten hatten dagegen eine Bestätigung der Erstschätzung von 1,3 Prozent erwartet. Im Vormonat waren die Lebenshaltungskosten um 0,8 Prozent gestiegen./bgf/jsl/mis