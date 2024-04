Unions-Außenpolitiker: China muss Verantwortung in Nahost übernehmen

BERLIN/PEKING (dpa-AFX) - Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Jürgen Hardt, hat die chinesische Regierung angesichts des erwarteten israelischen Gegenschlags auf den Iran aufgerufen, zur Deeskalation in Nahost beizutragen. Kanzler Olaf Scholz (SPD) solle China bei seinem Besuch in Peking "daran erinnern, dass es selbst kein Interesse an einer Eskalation der Lage im Nahen Osten haben kann", erklärte der CDU-Politiker am Dienstag in Berlin. "Wenn China die Welt mitgestalten will, muss Peking endlich konstruktiv Verantwortung übernehmen."

Zugleich lobte der CDU-Politiker, der Kanzler reiste zu Recht nach China "und dieses Mal scheint er seine Reise auch mit den engsten Verbündeten abgestimmt zu haben". Scholz hatte in Peking am Dienstag Präsident Xi Jinping getroffen. Es sollte auch ein Gespräch mit Ministerpräsident Li Qiang geben./bk/DP/jha