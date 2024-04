US-Anleihen geben erneut nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag im späten Handel die jüngsten Verluste ausgeweitet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,19 Prozent auf 107,69 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere legte entsprechend auf 4,66 Prozent zu. In der Spitze erreichte sie mit knapp 4,7 Prozent den höchsten Stand seit November 2023.

Fed-Chef Jerome Powell sagte am Dienstag, es werde voraussichtlich länger dauern, bis man mit Blick auf die Inflation wieder Zuversicht an den Tag legen könne. Es sei angemessen, der Geldpolitik mehr Zeit zu geben, damit diese ihre Wirkung entfalte./bek/he