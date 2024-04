Watzke über Halbfinaleinzug: 'Stolzer Tag für alle Borussen'

DORTMUND (dpa-AFX) - Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat mit großer Freude auf Borussia Dortmunds ersten Halbfinal-Einzug in der Champions League seit elf Jahren reagiert. "Es ist natürlich ein stolzer Tag für alle Borussen", sagte der 64-Jährige nach dem 4:2 (2:0) am Dienstag im Viertelfinal-Rückspiel gegen Atlético Madrid. Die Dramatik des Spielverlaufs war auch an Watzke nicht spurlos vorbeigegangen. "Das war ja eine Achterbahnfahrt", sagte er: "Ein ganz toller Abend." Auch Torschütze Niclas Füllkrug schwärmte: "Heute war es wirklich magisch. Das Stadion hat gebrannt."

Im Halbfinale wartet nun Paris Saint-Germain als Gegner. Der französische Serienmeister setzte sich im Rückspiel beim FC Barcelona mit 4:1 (1:1) durch und machte das 2:3 aus dem Hinspiel wett. "Ich hatte nicht geglaubt, dass Paris das noch macht. Aber wir nehmen das jetzt an", sagte Watzke: "Wenn du im Halbfinale bist, dann ist es noch ein Schritt - ein sehr schwerer Schritt."

Beim letzten Halbfinal-Einzug vor elf Jahren ist der BVB anschließend sogar ins Finale eingezogen, hatte dort aber im deutschen Finale gegen den FC Bayern verloren. Dieses Szenario ist auch dieses Mal noch möglich, die Münchner treffen am Mittwoch in ihrem Viertelfinal-Rückspiel auf den FC Arsenal./jso/DP/he