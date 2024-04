Baerbock erneut in Israel - Treffen mit Netanjahu

TEL AVIV (dpa-AFX) - Bundesaußenministerin Annalena Baerbock trifft sich an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) in Israel zu neuerlichen Krisengesprächen mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und anderen führenden Politikern. Dabei dürften die wachsenden Befürchtungen eines drohenden Flächenbrands in Nahost bei einem harten israelischen Schlag gegen den Iran nach dessen Angriff vom Wochenende stehen. Neben Netanjahu will die Bundesaußenministerin auch mit ihrem Amtskollegen Israel Katz sowie mit Benny Gantz sprechen, der Mitglied des israelischen Kriegskabinetts ist.

Es ist der siebte Israel-Besuch der Bundesaußenministerin seit dem Terrorüberfall der islamistischen Hamas am 7. Oktober. Zuletzt war Baerbock Ende März in dem angegriffenen Land. Im Anschluss an die Gespräche in Israel wollte Baerbock am Nachmittag zum Treffen der G7-Außenminister der Gruppe wirtschaftsstarker Demokratien nach Italien weiterreisen. Auch dort dürfte es um Nahost gehen, aber auch um mögliche Hilfen für die Ukraine in deren seit mehr als zwei Jahren dauerndem Abwehrkampf gegen Russland. Italien führt in diesem Jahr den Vorsitz in der Siebenergruppe. Weitere Mitglieder sind die USA, Kanada, Großbritannien, Japan, Frankreich und Deutschland./bk/DP/he