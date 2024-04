Deutsche Anleihen geben geringfügig nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch geringfügig gesunken. Bis zum Mittag fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,02 Prozent auf 131,34 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,48 Prozent.

Nach den deutlichen Verlusten an den beiden Vortagen haben sich die Kurse weitgehend stabilisiert. Robuste US-Konjunkturdaten dämpften die Spekulation auf eine baldige Zinssenkung in den USA. Dies hatte auch die Renditen in der Eurozone gestützt.

Am Vorabend hatte US-Notenbankchef Jerome Powell in einer Rede ebenfalls die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen gedämpft. "Die jüngsten Daten haben uns eindeutig keine größere Zuversicht vermittelt", sagte Powell. Sollte die Inflationsrate dauerhaft höher bleiben, würde die Notenbank so lange wie nötig auf eine straffe Geldpolitik setzen.

In der Eurozone wird jedoch weiterhin mit einer Zinssenkung im Juni gerechnet. Hier war die Jahresinflationsrate im März auf 2,4 Prozent gefallen, von 2,6 Prozent im Vormonat, wie am Vormittag bekannt wurde. Das Statistikamt Eurostat hatte eine erste Schätzung bestätigt./jsl/jkr/stk