EQS-News: Touristen aus der ganzen Welt nehmen an der unvergesslichen Wasserschlacht und den kulturellen Feierlichkeiten teil und machen die ‚THAICONIC SONGKRAN CELEBRATION' zu einem sensationellen Erfolg

Touristen aus der ganzen Welt nehmen an der unvergesslichen Wasserschlacht und den kulturellen Feierlichkeiten teil und machen die ‚THAICONIC SONGKRAN CELEBRATION' von ICONSIAM zu einem sensationellen Erfolg

ICONSIAM veranstaltet ein zwölftägiges Event im Rahmen der Songkran-Feier mit dem Titel: ‚THAICONIC SONGKRAN CELEBRATION: Joyful Songkran Festival, Continuing the Legacy of World Heritage’. Nach nur fünf Tagen war das Event schon ein Erfolg: Zahlreiche Touristen aus aller Herren Länder nahmen teilen, wobei das ursprüngliche Ziel übertroffen wurde. Es wird erwartet, dass in den 12 Tagen mehr als 2 Millionen Besucher aus der ganzen Welt zur Veranstaltung kommen werden.

BANGKOK, THAILAND - Media OutReach Newswire – 15. April 2024 – Zur Feier der prestigeträchtigen Anerkennung des Songkran-Festes durch die UNESCO als immaterielles Kulturerbe hat sich ICONSIAM, das weltweit bekannte Wahrzeichen am Fluss Chao Phraya, mit der Regierung und Partnern aus privaten Wirtschaftssektoren zusammengeschlossen, um das thailändische Neujahr mit einer erstklassigen Songkran-Veranstaltung unter dem Titel „THE ICONIC SONGKRAN FESTIVAL 2024” zu feiern. Dieses Event ist die einzige Songkran-Feier in Bangkok vor dem Hintergrund des beeindruckenden Chao Phraya. Zu dieser zwölftägigen Veranstaltung werden über 2 Millionen Besucher erwartet. Unter dem Motto „THAICONIC SONGKRAN CELEBRATION: Joyful Songkran Festival, Continuing the Legacy of World Heritage“ wird die thailändische Identität gewürdigt, indem traditionelle thailändische Aktivitäten mit zeitgenössischer kultureller Unterhaltung kombiniert werden. Dieses Event bietet unvergessliche Erfahrungen, wobei die Feierlichkeiten ab heute bis zum 21. April 2024 im gesamten ICONSIAM-Zentrum stattfinden werden.





Herr Supoj Chaiwatsirikul, Managing Director von ICONSIAM Company Limited, erklärte: „Als weltweit bekanntes Wahrzeichen am Chao Phraya sowie als wichtiges Ziel für Touristen in Bangkok und Thailand beherbergt das ICONSIAM-Zentrum dieses Jahr ein Event, um die Songkran-Festlichkeiten noch unterhaltsamer und unvergesslicher zu machen. Ein besonderer Anlass für diese Feier ist, dass das Songkran-Fest in Thailand Ende letzten Jahres von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt wurde. ‚THE ICONIC SONGKRAN FESTIVAL 2024‘ zeigt die vielfältigen Traditionen und Bräuche des Songkran-Festes, während Touristen aus der ganzen Welt die herzliche Gastfreundschaft und moderne thailändische Unterhaltung kennenlernen. Dieses Kooperationsprojekt dient dem Ziel, ein historisches Ereignis schaffen und Songkran in Thailand als erstklassiges Festival fördern. Unser Ziel ist es, das kulturelle thailändische Erbe durch die Kombination mit modernen Elementen zu würdigen. Dabei soll es auf eine Weise präsentiert werden, die auch die künftigen Generationen anspricht. Das Songkran-Fest spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung des Wirtschaftswachstums für Thailand. Dieses Jahr erwarten wir bei ICONSIAM im Laufe der zwölf Tage mehr als 2 Millionen Besucher aus dem In- und Ausland. ”





Das ‚ICONIC SONGKRAN FESTIVAL 2024‘ bei ICONSIAM präsentiert eine fröhliche Feier der thailändischen Kultur und Traditionen, mit mehreren Highlights:

Die Songkran Mahothorndevi-Parade: Eine siebentägige Parade entlang des Chao Phraya, bei dem der kulturelle Reichtum der thailändischen Kultur gezeigt wird. Hierbei treten sieben berühmte Schauspielerinnen und Künstlerinnen auf, einschließlich Aff Taksaorn, Pie Rinrada, Becky Rebecca, Bella Ranee, Mai Davika und Diana Flipo, sowie der international bekannten thailändischen Künstlerin Minnie, Mitglied der südkoreanischen Girl Group (G) I-DLE, die das Event als Miss Songkran 2024 vertreten wird.

Das Baden der Buddha Sihing-Statue: ICONSIAM hat die Nachbildung des Phra Buddha Sihing von Wat Phra Singh Woramahawihan in der Provinz Chiang Mai nach Bangkok gebracht, wo sie am Ausgangstor 1, Ebene G in der ICONLUXE-Zone aufgestellt wird. Die Besucher können an der Zeremonie des Begießens teilnehmen, um sich Segen und Reinigung zu erbitten. Dieses traditionelle Ritual soll den Beteiligten Glück und Wohlstand bringen.

Die Songkran-Wasserschlacht: Genießen Sie die Wasserschlachten am Water Splash Landmark im River Park, dem einzigen Ort in Thailand, der ein solches Erlebnis vor dem malerischen Hintergrund des Flusses Chao Phraya bietet, bis zum 21. April. Darüber hinaus gibt es Minikonzerte von bekannten Künstlern und weitere kulturelle Veranstaltungen, welche die festliche Atmosphäre für lokale und internationale Besucher noch weiter verstärken.

ICONSIAM freut sich, bei der Veranstaltung von ‚THE ICONIC SONGKRAN FESTIVAL 2024‘ mit verschiedenen Wirtschaftssektoren zusammenzuarbeiten.Diese Veranstaltung zieht Touristen aus der ganzen Welt an und fördert den Tourismus in Thailand weiter. Sie vermittelt ein fröhliches und kulturell bereicherndes Erlebnis für Besucher aus der ganzen Welt, wobei traditionelle Festlichkeiten mit modernem Entertainment und unterhaltsamen Aktivitäten im Laufe der 12 Tage vom 10. bis 21. April kombiniert werden. Weitere Informationen über ICONSIAM finden Sie auf www.iconsiam.com oder auf Facebook: ICONSIAM

