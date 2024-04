Portfolio-ETFs – wo Profis für Sie bei Profis einkaufen

Werbung

ETFs sind eine hervorragende Möglichkeit für private Anleger, ihr Kapital flexibel, breit gestreut und mit geringen Kosten sinnvoll zu investieren. Zeit muss man aber trotzdem aufbringen, wenn man sein Depot ideal ausgestalten möchte. Zeit, die viele aber nicht haben. Sie kennen das vermutlich:

Sie möchten gerne den idealen Weg wählen, Ihr Kapital über ETFs zu investieren. Dabei würden Sie Ihr Depot, wie es auch sinnvoll ist, zwar am liebsten breit diversifizieren, haben aber nicht die Zeit zur Verfügung, die Aufbau und Überwachung einer Palette verschiedener ETF-Positionen erfordern?

Sie würden gerne gezielt risikofreudig oder aber vorsichtig investieren, finden sich da aber bei den meisten ETFs, die spezielle Indizes oder Länder abbilden, nicht konkret wieder?

Sie wollen die Möglichkeiten nutzen, die ETFs für Ihr Geld bedeuten, es fehlt aber am zeitlichen Spielraum, um sich umfassend einzuarbeiten und dadurch genau abstecken zu können, welcher Markt, welcher Index oder welche Branche für Ihre Erfordernisse und Wünsche der richtige ist?

Für alle drei Probleme zugleich gibt es eine Lösung.

Manche gute Idee gibt es auch ohne ein „aber"

Wenn eine Idee mit der Formulierung „eigentlich ist sie ja hervorragend“ beginnt, sollten Sie sich auf ein dickes „aber" einstellen. Doch die Idee, die iShares mit den hier vorgestellten drei ETFs hatte, wird nicht durch ein „eigentlich“ relativiert, sie ist tatsächlich hervorragend. Hier bedienen sich Investment-Profis anderer Profis im Anlagegeschäft. Daraus entstehen ETFs, deren Positionen keine einzelnen Aktien oder Anleihen sind, sondern andere ETFs, von deren Qualität die Fondsmanager dieser sogenannten Portfolio-ETFs überzeugt sind.

Dieses aktive Fondsmanagement führt zu einer immensen Flexibilität, d.h. diese Multi Asset-ETFs können genau dort investieren, wo aktuell die besten Chancen zu finden sind. Das können Aktien oder Anleihen sein, das können verschiedene Währungsräume und Länder sein, zugleich lassen sich bestimmte Branchen gezielt höher gewichten. Und nicht nur das:

Auf diese Weise können die einzelnen Positionen je nach aktueller Lage mal höher, mal niedriger gewichtet oder ausgetauscht werden. Und da diejenigen, die diese Entscheidungen treffen, Profis sind, die beurteilen können, wie gut die anderen Profis, welche die infrage kommenden ETFs verwalten, ihren Job machen, wird dabei gezielt in die besten ETFs investiert … und das bei jedem der drei Portfolio ETFs mit einem unterschiedlichen Risikoprofil.

Quelle: marketmaker pp4

Konservativ, aggressiv oder eher die Mitte? Sie haben die Wahl!

Als Anleger könnte man jetzt die Frage stellen: Wie kann ich da selbst noch „mitreden“? Ist das nicht wie ein großer Topf, auf dem für den Anleger ein Deckel drauf ist, weil solche Portfolio-ETFs keinen unmittelbaren Vergleichsindex haben und man daher nicht weiß, ob das, was die EFT-Manager entscheiden, auch das ist, was zum eigenen Interessen- und Risikoprofil passt?

Wenn Sie weiter unten auf die WKNs zu diesen drei hier vorgestellten Portfolio-ETFs klicken, werden Sie sehen, dass Sie dort genau nachvollziehen können, welches die größten zehn ETF-Positionen sind, in die aktuell jeweils investiert wird. Damit ist völlig transparent, was diese ETFs tun, einen „Deckel“, der verbirgt, was da passiert, gibt es also nicht. Und hinzu kommt ja, dass Sie hierbei genau den ETF wählen können, der Ihrem persönlichen Risikoprofil entspricht, denn es gibt nicht „den“ Portfolio-ETF, sondern es gibt derer drei:

Einen, der das Kapital konservativ investiert, einen weiteren, der ein moderates, mittleres Risikoprofil ausweist und einen dritten, der gezielt in die lukrativen, aber risikohaltigeren Wachstumssegmente investiert. Hier eine Übersicht über die Eckdaten dieses Trios:

Die drei iShares Portfolio UCITS ETFs (EUR Acc.)

Conservative Portfolio ETF Moderate Portfolio ETF Growth Portfolio ETF WKN A2P1TT A2P1TU A2P1TV ISIN IE00BLP53M98 IE00BLLZQS08 IE00BLLZQ805 Typ Exchange Traded Funds (ETF) Exchange Traded Funds (ETF) Exchange Traded Funds (ETF) Anlageklasse Multi-Asset Multi-Asset Multi-Asset Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited BlackRock Asset Management Ireland Limited BlackRock Asset Management Ireland Limited Gesamtkostenquote (TER) 0,25 % p.a. 0,25 % p.a. 0,25 % p.a. ETF-Volumen per 09.04.2024 13,8 Mio. Euro 22,2 Mio. Euro 42,6 Mio. Euro Auflagedatum des ETF 08.09.2020 08.09.2020 08.09.2020 Anzahl der Positionen (Stand 09.04.2024) 23 24 22 Behandlung der Dividenden thesaurierend (Dividenden werden reinvestiert) thesaurierend (Dividenden werden reinvestiert) thesaurierend (Dividenden werden reinvestiert) Replikationsmethode physisch (vollständige Replikation) physisch (vollständige Replikation) physisch (vollständige Replikation) Basiswährung Euro Euro Euro

Wenn Profis die Arbeit von Profis nutzen, kann man sich entspannt zurücklehnen

Durch diese innovative Portfolio-Struktur können diese drei iShares Portfolio-ETFs außerordentlich flexibel vorgehen was, wenn Profis die Arbeit von Profis nutzen, nur von Vorteil sein kann. Natürlich sind ETFs, die sich gezielt auf einen bestimmten Emerging Market, eine spannende Branche oder einen stark laufenden Index beziehen, eine spannende Sache. Aber da ist man immer an ein bestimmtes Thema gebunden und dadurch weniger flexibel. Man profitiert, wenn dieser Bereich stark läuft … aber man leidet auch mit, wenn es anders kommt.

Die iShares Portfolio ETFs hingegen bleiben zwar immer in den jeweiligen drei „Risikoklassen“ Conservative, Moderate und Growth, können aber dadurch, dass sie aktiv verwaltet werden, innerhalb dieser Vorgabe in unterschiedlichste Aktien oder auch Anleihe-ETFs investieren, solange dabei 80 Prozent des Portfolios nach ESG-Kriterien investiert sind.

Das bedeutet, dass die ETFs immer dort dabei sind, wo sich Chancen auftun und dort nicht dabei sind, wo es ungemütlich wird … während man das als Privatanleger nur erreichen könnte, wenn man täglich sein selbst mühsam aufgebautes ETF-Depot sichten und prüfen würde.

Quelle: marketmaker pp4

Als Anleger müssen Sie bei den iShares Portfolio ETFs hingegen nur auswählen, zu welcher Risikoklasse Sie persönlich neigen würden … den Rest erledigen die Profis, indem sie dort investieren, wo andere Profis gut investieren!

Disclaimer: Die Investment-Idee ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister BlackRock Inc.. Die Produktauswahl erfolgt allein durch den Dienstleister. Der Artikel ist von Ronald Gehrt verfasst. Der Verfasser des Artikels versichert, dass dargestellte Inhalte unter Beachtung etwaig anwendbarer journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Dienstleister eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Prospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu bzw. entsprechende Veröffentlichungen für andere Produkte) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in genannte Finanzinstrumente. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an eine unabhängige Anlageempfehlung oder eine Anlagestrategieempfehlung.