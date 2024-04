Games Global kündigt Einreichung der Registrierungserklärung für den geplanten Börsengang an

Games Global Limited ("Games Global"), ein führender Entwickler, Vertreiber und Vermarkter von innovativen Online-Glücksspielinhalten im Casino-Stil und integrierten Business-to-Business-Lösungen für iGaming-Betreiber weltweit, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") eine Registrierungserklärung auf Formular F-1 für einen geplanten Börsengang seiner Stammaktien eingereicht hat. Der Zeitpunkt des Angebots, die Anzahl der anzubietenden Aktien und die Preisspanne für das geplante Angebot wurden noch nicht festgelegt. Games Global hat die Notierung seiner Stammaktien an der New Yorker Börse unter dem Symbol "GGL" beantragt.

J.P. Morgan, Jefferies und Macquarie Capital fungieren als gemeinsame Konsortialführer für das geplante Angebot. Barclays agiert als Bookrunner für das vorgeschlagene Angebot.

Das vorgeschlagene Angebot wird nur mittels eines Prospekts erfolgen. Exemplare des vorläufigen Prospekts für das vorgeschlagene Angebot können, sobald verfügbar, angefordert werden bei:

J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, per Telefon unter (866) 803-9204 oder per E-Mail unter prospectus-eq_fi@jpmchase.com;

Jefferies LLC, zu Händen: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, per Telefon unter (877) 821-7388 oder per E-Mail unter prospectus_department@jefferies.com; oder

Macquarie Capital (USA) Inc. zu Händen: Equity Syndicate Department, 125 West 55th Street, New York, NY 10019, oder per E-Mail an MacquarieEquitySyndicateUSA@macquarie.com.

Eine Registrierungserklärung für diese Wertpapiere wurde bei der SEC eingereicht, ist aber noch nicht in Kraft getreten. Diese Wertpapiere dürfen nicht verkauft werden, noch dürfen Kaufangebote angenommen werden, bevor die Registrierungserklärung wirksam wird. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für diese Wertpapiere dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

In allen Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (des "EWR") sind diese Bekanntmachung und das Angebot nur an Personen gerichtet, die "qualifizierte Anleger" ("qualifizierte Anleger") im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung") sind. Im Vereinigten Königreich sind diese Bekanntmachung und das Angebot nur an Personen gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne der Prospektverordnung sind, wie sie im Vereinigten Königreich aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die (i) über berufliche Erfahrung in Bezug auf Anlagen verfügen, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der geänderten Fassung (die "Verordnung"), (ii) vermögende Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen, oder (iii) Personen sind, denen diese Mitteilung auf andere Weise rechtmäßig übermittelt werden darf (alle diese Personen werden als "relevante Personen" bezeichnet).

Diese Bekanntmachung darf (i) im Vereinigten Königreich von Personen, die keine "relevanten Personen" sind, und (ii) in einem Mitgliedstaat des EWR von Personen, die keine "qualifizierten Anleger" sind, nicht als Grundlage für Handlungen oder Informationen verwendet werden. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, steht nur (i) im Vereinigten Königreich relevanten Personen und (ii) in einem Mitgliedstaat des EWR qualifizierten Anlegern zur Verfügung und wird nur mit diesen durchgeführt.

About Games Global

Games Global ist ein führender Entwickler, Vertreiber und Vermarkter von innovativen Online-Glücksspielinhalten im Casino-Stil ("iGaming") und integrierten Business-to-Business-Lösungen für iGaming-Betreiber in regulierten Märkten weltweit. Games Global verfügt über eines der größten Netzwerke von exklusiven iGaming-Content-Studios und hat in den letzten 20 Jahren mit seinen 40 eigenen und Partnerstudios mehr als 1.300 eigene Spiele entwickelt. Mit einem marktführenden Angebot an Spielautomaten, Tischspielen, Videopoker, Videobingo, progressiven Jackpots, Gameshow-Spielen, Crash-Spielen und Live-Casino-Spielen ist Games Global ein wichtiger Content-Anbieter für iGaming-Betreiber und unterstützt das schnelle Wachstum von iGaming in regulierten Märkten.

Medien

media@gamesglobal.com

Investoren

investors@gamesglobal.com