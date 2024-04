Interroll Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Interroll gibt die Ernennung eines neuen COO bekannt



Sant'Antonino, Schweiz, 17.04.2024.

Interroll gibt die Ernennung von Ayhan Demirel zum neuen Chief Operating Officer bekannt. Er wird am 1. Oktober 2024 zu Interroll kommen. Ayhan Demirel wird für die Optimierung der betrieblichen Abläufe, die Steigerung der Effizienz und die Förderung des Wachstums in allen Geschäftsbereichen von Interroll verantwortlich sein. Er wird Teil der Interroll Konzernleitung und wird an unserem Produktionsstandort in Mosbach, Deutschland, tätig sein.

Ayhan Demirel bringt umfangreiche Erfahrungen und Fachkenntnisse in das Interroll Team ein. Seine strategische Denkweise in Kombination mit einem praktischen Ansatz für die Betriebsführung wird ein wichtiges Element für unseren zukünftigen Erfolg sein.

Bevor er zu Interroll kommt, war Ayhan Demirel Vice President Global Plant Performance Management bei Festo SE & CO. KG in Esslingen, Deutschland. Darüber hinaus hatte er mehrere Führungspositionen in führenden Unternehmen inne, wo er seine Fähigkeit unter Beweis stellte, Prozesse zu optimieren, Arbeitsabläufe zu rationalisieren und wichtige Erfolge zu erzielen. Seine Ernennung wird eine wertvolle Bereicherung für unser Führungsteam sein.

"Wir freuen uns, dass Ayhan Demirel als Chief Operating Officer und Mitglied der Konzernleitung zu Interroll kommt. Ich bin überzeugt, dass Ayhan Demirel unsere Unternehmenswerte unterstützen und einen wichtigen Beitrag zu unserem Erfolg leisten wird. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm und unseren Teams, um unsere langfristige Strategie umzusetzen", sagt Ingo Steinkrüger, CEO von Interroll.

"Ich glaube, dass die Bereitstellung von Werkzeugen, Ressourcen und Unterstützung, die notwendig sind, damit sich die Teams wertgeschätzt und inspiriert fühlen, zu besseren Ergebnissen für unsere Kunden, Mitarbeiter und Stakeholder führt und uns für einen langfristigen Erfolg auf dem Markt positioniert", sagt Ayhan Demirel.

"Gemeinsam können wir ein führendes Unternehmen schaffen, das sich in der Branche abhebt und es uns ermöglicht, weiterhin erfolgreich zu sein", fügt er hinzu.

