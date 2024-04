Original-Research: Energy S.p.A. (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Energy S.p.A. - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Energy S.p.A. Unternehmen: Energy S.p.A. ISIN: IT0005500712 Anlass der Studie: Researchstudie (Initial Coverage) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 2,75 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker Profiteur vom boomenden erneuerbare Energien Sektor & Netzdiensten; Starke Marktposition im Bereich Energiespeichersysteme auf dem Heimatmarkt Italien bietet eine gute Basis, um den Wachstumskurs fortzusetzen; Die Ausweitung des Produktangebots, die Internationalisierung des Speichersystemgeschäfts und die verstärkte Etablierung der zeroCO2-Marke eröffnen erhebliches Wachstumspotenzial; Die erwartete Fortsetzung der Wachstumsstrategie sollte zukünftig v.a. durch die verstärkten Exporte und den Ausbau des Großspeichergeschäfts zu einer dynamischen Umsatz- und Ergebnisentwicklung führen; Kursziel: 2,75 EUR; Rating: Kaufen Energy ist mit seinem umfangreichen Leistungsangebot und Produkten in der voranschreitenden Energiewende involviert und trägt mit seinen vollintegrierten Energiespeichersystemen, welche oftmals im Rahmen von erneuerbaren Energien verwendet werden, dazu bei, dass die grüne Transformation insbesondere im europäischen Energiesektor gelingt. Der anhaltende Boom der erneuerbaren Energien (Solar, Wind etc.) in der Eurozone hat bereits dazu geführt, dass laut einer Analyse der Denkfabrik Ember der Anteil der grünen Energiequellen an dem gesamten EU-Strommix auf einen neuen Rekordwert von fast 44,0% (zuvor: rund 38,0%) angestiegen ist. Gemäß Geschäftszahlen musste der Energy-Konzern im vergangenen Geschäftsjahr 2023 bedingt durch ein schwieriges Marktumfeld (hohe Inflation, Anstieg des Zinsniveaus, gesunkene Energiepreise etc.) und sich verschlechterte regulatorische Rahmenbedingungen (Einfrieren der staatlichen Steuergutschriften für Speichersysteme) auf dem Heimatmarkt einen deutlichen Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr auf 63,33 Mio. EUR (VJ: 126,45 Mio. EUR) hinnehmen. Entgegengesetzt hierzu entwickelte sich die Exportquote mit einem deutlichen Anstieg des Anteils des Auslandsgeschäfts auf ca. 23,0% (VJ: ca. 15,0%). Parallel zu den Umsatzrückgängen, welche aus deutlich geringeren Energiespeichersystemverkäufen resultierten (8.981 Einheiten in 2023 vs. 18.851 in 2022), wurde im vergangenen Geschäftsjahr ein deutlicher operativer Ergebnisrückgang (EBITDA) auf 10,12 Mio. EUR (VJ: 32,17 Mio. EUR) verzeichnet. Im gleichen Zuge sank die EBITDA-Marge auf 16,0% (VJ: 25,4%). Auf Nettoebene reduzierte sich das Konzernergebnis auf 5,61 Mio. EUR (VJ: 22,61 Mio. EUR). Vor dem Hintergrund der erwarteten Ausweitung des Exportgeschäfts (Hauptfokus Eurozone) und den verstärkten Verkäufen der großen und extra-großen Energiespeichersysteme (XL-Produktlinie), sollte es Energy aber bereits im laufenden Geschäftsjahr 2024 wieder gelingen auf den Wachstumskurs zurückzukehren. Entsprechend rechnen wir für das aktuelle Geschäftsjahr mit einem Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,3% auf 65,45 Mio. EUR (VJ: 63,33 Mio. EUR). In den nachfolgenden Geschäftsjahren 2025 und 2026 sollten die erwarteten positiven Effekte aus der verstärkten Internationalisierung des Geschäfts (bzw. dem Exportausbau) und der verbesserte Produktmix noch stärker zum Tragen kommen und zu dynamischeren Umsatzzuwächsen auf dann 72,51 Mio. EUR (GJ 2025) bzw. 83,46 Mio. EUR (GJ 2026) führen. In Anbetracht der erwarteten höheren Investitionen in künftiges Wachstum (Baubeginn der Gigafabrik etc.) und der noch frühen Phase der verschiedenen gestarteten Wachstumsinitiativen, kalkulieren wir für das aktuelle Geschäftsjahr mit einem EBITDA von 9,47 Mio. EUR und daher mit einem operativen Ergebnis leicht unterhalb des Vorjahresniveaus (VJ: 10,12 Mio. EUR). Für die nachfolgenden Geschäftsjahre rechnen wir insbesondere damit, dass die verstärkten Exportaktivitäten und zunehmenden Verkäufe der größeren Energiespeichersysteme und den hieraus erwarteten margenstärkeren Umsatzmix zu deutlich stärkeren positiven Effekten auf die operative Performance führen werden. Entsprechend gehen wir für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 von einer dynamischen EBITDA-Erholung auf dann 12,01 Mio. EUR bzw. 14,70 Mio. EUR aus. Parallel hierzu sollte sich die EBITDA-Marge von erwarteten 14,5% in 2024 schrittweise auf 17,6% in 2026 verbessern. Insgesamt sehen wir Energy in einer vielversprechenden Ausgangsposition, um von den verstärkten Investitionen in erneuerbare Energien und den damit eng verbundenen ergänzenden Technologien, wie z.B. vollintegrierte Energiespeichersysteme, signifikant zu profitieren. Auch im Bereich der Energienetze sollte die Technologiegesellschaft von der zunehmenden Nachfrage nach Netzdiensten (sog. grid services) partizipieren können. Mithilfe der Forcierung des Exportgeschäfts und der zunehmenden Vermarktung der XL-Produktreihe sollte Energy sukzessive wieder eine höhere Wachstumsdynamik erreichen können. Durch ein verstärktes Exportgeschäft und einen verbesserten Umsatzmix (margenstärkere Umsätze aus komplexeren Kundenlösungen und erhöhter Softwareanteil im Produktmix), sollte die Gesellschaft ebenfalls künftig eine deutliche Profitabilitäts- und Margenerholung erreichen können. Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir auf Basis unserer Umsatz- und Ergebnisschätzungen einen fairen Unternehmenswert zum Ende des Geschäftsjahres 2024 in Höhe von 2,75 EUR je Energy-Aktie ermittelt. 