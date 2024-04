Aktien Frankfurt Schluss: Dax wagt sich etwas vor - Fragezeichen hinter Erholung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Donnerstag weiter stabilisiert. Zum Handelsschluss gewann der deutsche Leitindex 0,38 Prozent auf 17 837,40 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte stieg um 1,01 Prozent auf 26 189,44 Zähler. Die Indizes folgten am Nachmittag dem Verlauf an den New Yorker Börsen. Dort legten der Dow Jones Industrial wie auch der technologielastige Nasdaq 100 zum europäischen Börsenschluss moderat zu.

Seit Ostern zeigt der Trend für den Dax allerdings nach unten. In der Abwärtsphase erwies sich der Bereich um 17 700 Punkte bislang als Unterstützung, auch an diesem Donnerstag. Ein Widerstand zeigt sich hingegen an der 50-Tage-Linie, die charttechnisch orientierte Anleger als Signalgeber für den mittelfristigen Trend im Auge behalten.

Marktteilnehmer bezweifeln zudem, ob es sich nun angesichts ausbleibender geopolitischer Fortschritte, einer bislang nicht überzeugenden Berichtssaison und der Zinsernüchterung bereits um den Beginn einer positiven Wende handelt. Für den Kapitalmarktstrategen Jürgen Molnar ist die Korrektur auch noch lange nicht zu Ende. "Im besten Fall sind wir mittendrin", resümiert er. "Stabilisierung ja, Erholung nein", lautet aktuell sein Fazit.