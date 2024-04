BlackRock: ETFs für Kryptowährungen geben Rückenwind 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 18.04.2024

Das Wertpapier hat in den letzten Wochen an Wert verloren. Charttechnisch kann das Tageschart zwar noch neutral interpretiert werden, es hat sich aber ein bärischer Anklang eingestellt.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis: 752,26 US-Dollar

Marktkapitalisierung: 105,58 Mrd. US-Dollar

Umsatz 2023: 18,66 Mrd. US-Dollar

Eigenkapitalquote: 35,019 %

KGV 2024*: 18,49 %

4 Wochen Performance: - 4,42 %

Bewertung: leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024*: 2,67 %

Branche: Finanzdienstleistungen

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der weltweit größte Vermögensverwalten hat sich in den letzten Monaten fest im Krypto-Bereich etabliert. Das Unternehmen hat einen ETF für Bitcoin aufgelegt, dass ein Milliardengeschäft war. Der Konzern hat angekündigt auch einen ETF für Ethereum, der zweitgrößten Kryptowährung, aufzulegen. Hintergrund ist, das BlackRock in den Kryptowährungen, insbesondere für die größten Währungen, langfristig ein großes Potential sieht, was die Wertentwicklung angeht. Dies könnte die Investitionsbereitschaft vor allem institutioneller Anleger weiter steigern.

BlackRock ist ein international tätiges Finanzunternehmen, das weltweit in 30 Ländern aktiv ist und 19.800 Mitarbeitende hat, verwaltet wird ein Vermögen von 10 Billionen US-Dollar. Im Jahr zuvor belief sich der Wert auf noch 8,594 Billionen US-Dollar. Innerhalb von 14 Jahren hat sich das verwaltete Vermögen fast verdreifacht. Im Vergleich dazu betrug das amerikanische BIP 2022, also die wirtschaftliche Leistung der deutschen Volkswirtschaft, 25,44 Billionen US-Dollar. Dieser Vergleich unterstreicht die wirtschaftliche Macht, des Unternehmens.

Die Dividende 2023 beläuft sich auf 20 US-Dollar, was eine leichte Steigerung zum Vorjahr bedeutet (19,52 US-Dollar). Die Umsatzerlöse stiegen um 5,90 Prozent auf 18,856 Milliarden US-Dollar, das Ergebnis nach Steuern stieg um 6,26 Prozent auf 5.502 Milliarden US-Dollar...





