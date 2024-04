DAX 40 Ausblick: US-Zinssorgen als Bremsklotz – Anleger hoffen auf EZB

Der DAX befindet sich am Donnerstagnachmittag weiterhin unter der psychologisch wichtigen 18.000-Punkte-Marke. Insbesondere die Zinssorgen jenseits des Atlantiks fungieren derzeit als Belastungsfaktor Nummer eins. Auch die geopolitischen Unwägbarkeiten sind alles andere als vom Tisch. In der zweiten Wochenhälfte könnten auch Reden durch diverse Fed-Vertreter auf Interesse stoßen.

Unsicherheit über US-Geldpolitik macht Anlegern Strich durch die Rechnung

Die Hoffnung auf zeitnah sinkende Zinsen in den USA ist spätestens in dieser Handelswoche wieder einer nüchternen Betrachtungsweise gewichen.

Fed-Chef Jerome Powell sorgte mit seiner falkenhaften Rhetorik bereits am Dienstag für einen gehörigen Dämpfer.

