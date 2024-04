Die meistgehandelten Produkte: UnitedHealth Group, Gold und NVIDIA Calls dominieren den Handel

Beim Start in den Handelstag präsentierte sich der DAX® robust und pendelte sich bei 17.800 Punkten ein. Die Liste der meistgehandelten Knock-Out-Optionsscheine umfasst Basiswerte wie Gold und den S&P 500 sowie einzelne Unternehmenstitel wie UnitedHealth Group. Der Handel mit Gold Calls zeigt eine bemerkenswerte Hebelwirkung von über 36, was das große Interesse der Anleger an Edelmetallen als Absicherung widerspiegelt.

Im klassischen Optionsscheine-Segment fällt der extrem hohe Hebel bei einem DAX® Call auf, der mit 775,17 einen der höchsten Hebel des Tages aufweist, was auf spekulative Strategien mit Blick auf erhebliche Marktbewegungen hindeutet. Die 1&1 Calls und Aixtron Calls weisen vergleichsweise moderate Hebel auf und könnten auf spezifische Sektoreninteressen hindeuten.

Bei den gehandelten Faktor-Optionsscheinen sticht der NVIDIA Long mit einem erstaunlich hohen Faktor heraus, was die starken Erwartungen der Investoren in die Technologie- und insbesondere in die Chip-Industrie zeigt. Die Bank of America und Erste Group Bank Long-Positionen mit ihren Faktoren spiegeln das Vertrauen in den Bankensektor wider, während der Super Micro Computer Long zeigt, dass auch kleinere Technologieunternehmen auf dem Radarschirm der Anleger sind.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Gold Call HD4NLB 4,87 2376,19 USD 2325,98 USD 37,34 Open End Gold Call HD4NLA 5,05 2376,19 USD 2323,97 USD 36,19 Open End UnitedHealth Group Call HC4PT7 5,64 478,61 USD 421,76 USD 8,02 Open End S&P 500 Call HD0AUX 0,94 5040,38 Punkte 4945,78 Punkte 50,00 Open End DAX® Call HD30SR 3,64 17801,50 Punkte 17459,24 Punkte 51,67 Open End

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HC5Q20 4,51 17799,00 Punkte 18000,00 Punkte 40,94 18.06.2024 DAX® Call HC57T6 0,24 17799,00 Punkte 19600,00 Punkte 775,17 18.06.2024 Aixtron Call HD4D21 0,37 22,47 EUR 25,00 EUR 6,72 18.06.2025 DAX® Call HC57SU 2,29 17799,00 Punkte 18400,00 Punkte 72,03 18.06.2024 1&1 Call HC6JZ3 0,097 15,63 EUR 16,00 EUR 15,78 19.06.2024

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Faktor Letzter Bewertungstag Bank of America Long HD31KV 11,20 35,215 USD 23,49 USD 3 Open End Erste Group Bank Long HC5FCX 43,37 42,215 EUR 33,56 EUR 5 Open End NVIDIA Long HD3M3X 2,58 851,925 USD 756,52 USD 10 Open End Super Micro Computer Long HD31JC 11,97 968,00 USD 480,21 USD 2 Open End Rheinmetall Long HD3X9T 8,24 518,00 EUR 436,28 EUR 7 Open End

