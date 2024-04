EQS-News: 2G Energy AG steigert Auftragseingang im 1. Quartal um 26%

EQS-News: 2G Energy AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Dividende

2G Energy AG steigert Auftragseingang im 1. Quartal um 26%



18.04.2024 / 13:04 CET/CEST

2G Energy AG steigert Auftragseingang im 1. Quartal um 26%

Auftragseingang erreicht 51,7 Mio. Euro (Vj.: 41,0 Mio. Euro)

US-Markt überwindet Zurückhaltung und zeigt spürbares Wachstum (10,1 Mio. Euro; Vj.: 2,6 Mio. Euro)

2G verkauft in Deutschland die erste BHKW-Wärmepumpen-Kombination

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividendenerhöhung von 21 % auf 0,17 Euro pro Aktie vor

Heek, 18. April 2024 - Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen sowie Produzent von Wärmepumpen, setzte den deutlichen Wachstumskurs im ersten Quartal 2024 fort. In den ersten drei Monaten steigerte 2G den Auftragseingang um 26% und akquirierte Aufträge für Neuanlagen in Höhe von 51,7 Mio. Euro (Vj.: 41,0 Mio. Euro). Dabei entfielen insgesamt 1,9 Mio. Euro auf das Geschäft mit Wärmepumpen.

US-Markt überwindet Zurückhaltung und zeigt spürbares Wachstum

Auf dem US-Markt führt der Inflation Reduction Act (IRA) inzwischen zu vermehrten Aufträgen, nachdem 2G mit seinen Kunden und Projektpartnern die letzten Monate genutzt hat, zahlreiche Projekte gemäß den Erfordernissen des IRA anzuarbeiten. So konnten im ersten Quartal Aufträge in Höhe von 10,1 Mio. Euro verbucht werden, was beinahe eine Vervierfachung gegenüber dem Vorjahr (2,6 Mio. Euro) darstellt. Für die kommenden Quartale rechnet 2G in den USA weiterhin mit erhöhten Anlagenbestellungen.

Die Verteilung des Auftragseingangs im abgelaufenen Quartal stellt sich wie folgt dar:

Q1 2024 Q1 2023 Abweichung in MEUR in % in MEUR in % in MEUR in % Deutschland 23,5 45% 21,1 51% 2,4 11% Übriges Europa 14,4 28% 10,0 24% 4,4 44% Nordamerika 10,1 20% 2,6 6% 7,5 290% Asien/Australien 1,9 4% 5,4 13% -3,5 -65% Übrige Welt 1,8 3% 1,9 5% -0,1 -4% Summe 51,7 100% 41,0 100% 10,7 26%

2G verkauft in Deutschland die erste BHKW-Wärmepumpen-Kombination

Anfang April akquirierte 2G erstmals einen Auftrag zur Lieferung einer Kombination aus einem 2G-BHKW und einer 2G-Wärmepumpe. Diese Kombination wird ein bereits bestehendes, lokales Wärmenetz aus rund 250 ländlichen Verbrauchern einschließlich Betrieben der Gärtnerei und Landwirtschaft, der Gastronomie, dem Gewerbe und Privathaushalten versorgen. Die elektrische Leistung des BHKW von 1.560 kW übersteigt die elektrische Gesamtleistungsaufnahme der Wärmepumpe von 312 kW deutlich, so dass der Betreiber seinen Wärmelieferverpflichtungen jederzeit verlässlich und wirtschaftlich nachkommen kann und gleichzeitig ein attraktives Potenzial zur Lieferung von Grund- und Spitzenlast zu Hochpreiszeiten an der Strombörse erschließen wird.

Dividende in Höhe von 0,17 Euro pro Aktie vorgeschlagen

Auf Basis des im Geschäftsjahr 2023 erzielten Bilanzgewinns in Höhe von 13,6 Mio. Euro haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung am 04. Juni 2024 für das zurückliegende Geschäftsjahr eine gegenüber dem Vorjahr um 21% erhöhte Dividende von 17 Cent pro Aktie vorzuschlagen.

Geschäftsbericht 2023 ab sofort zum Download verfügbar

Der testierte Konzernabschluss, der Geschäftsbericht 2023 sowie eine Mehrjahreskennzahlenübersicht stehen unter http://www.2-g.com/de/finanzpublikationen/ zum Download auf Deutsch und Englisch zur Verfügung.





Über 2G Energy AG

Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender Hersteller und Systemanbieter von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Das Unternehmen entwickelt, produziert und installiert umfassende Lösungen im wachsenden Markt der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen) und der Großwärmepumpen. Die digitale Netzintegration und Anlagensteuerung beider Energieerzeugertypen sind ebenso wie die Service- und Wartungsdienstleistungen weitere, entscheidende Leistungskriterien.

Das Produktportfolio umfasst sowohl KWK-Anlagen im Leistungsbereich von 20 kW bis 4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen Schwachgasen als auch Großwärmepumpen im Bereich von 100 kW bis 2.600 kW. KWK-Anlagen arbeiten mit Wirkungsgraden von 90 Prozent und mehr. Die Effizienz von Großwärmepumpen wird durch die Arbeitskennzahl ausgedruckt und kann je nach Rahmenbedingungen bis zu 5 ansteigen. 2G steht mit seinen Produkten und Services an der Schnittstelle zu einer dezentralen, sicheren und weitestgehend dekarbonisierten Energieversorgung. Weltweit versorgen bereits über 8.000 installierte 2G Anlagen in unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer Energie.

2G ist mit der Kombination aus KWK-Anlagen und Großwärmepumpen als Systemanbieter für dezentrale Energielösungen weltweit positioniert. Das Unternehmen profitiert dabei von weitreichenden Synergien beider Anlagenkategorien, die sich von der Projektentwicklung, der Beschaffung, der Produktion über die weitgehend identische Kundenbasis und den regulatorischen Rahmen sowie die Vertriebswege bis zur digitalen Steuerung und dem Service erstrecken.

Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in Kraftwerks- und Pumpentechnologien als auch in der spezifischen Softwareentwicklung für die Service- und Wartungstätigkeiten stetig aus. Die von 2G konsequent umgesetzte digitale Netzintegration im zukünftigen Strommarktdesign der Energiewende im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne, Wind und grünen Gasen ist ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar. Die Sektorenkopplung, die zum Gelingen der Energiewende erforderlich ist, spiegelt sich im Portfolio der 2G wider.

2G beschäftigt mehr als 900 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heek, Deutschland, in Nordamerika sowie in sechs weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 50 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 Umsätze von 365,1 Mio. Euro. 2G wurde 1995 gegründet und wird seit 2007 an der Börse gehandelt. Die Aktie der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9) ist im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen und im Auswahlindex Scale30 gelistet.

Termine 2024

23. April Quirin Champions Conference, Frankfurt am Main

24. April Metzler MicroCap Conference, Frankfurt am Main

13.-14. Mai Frühjahrskonferenz, Frankfurt am Main

23. Mai Q1 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung

04. Juni Ordentliche Hauptversammlung, Ahaus

06. Juni Warburg Highlights Conference, Hamburg

05. September Konzernhalbjahresabschluss zum 30.06.2024

25. November Q3 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung

25.-27. November Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main

IR-Kontakt

2G Energy AG

Benzstr. 3, 48619 Heek

Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795

Telefax: +49 (0) 2568 93 47-15

E-Mail: ir@2-g.de

Internet: www.2-g.de