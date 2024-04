Generalversammlung 2024: alle Anträge des Verwaltungsrats genehmigt

Die Aktionärinnen und Aktionäre haben an der heutigen Generalversammlung (GV) der Bucher Industries AG sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats stattgegeben. Die Dividende beträgt CHF 13.50 pro Namenaktie. 187 Stimmberechtigte waren anwesend und insgesamt 75.92% der Stimmen vertreten.

An der heutigen Generalversammlung im Mövenpick Hotel in Regensdorf berichtete der Konzern von einem sehr erfolgreichen Geschäftsjahr 2023. Dank dem grossen Einsatz der Mitarbeitenden konnte der Umsatz auf Vorjahresniveau gehalten werden, und das Konzernergebnis lag erneut über dem hohen Vorjahreswert. Ebenso informierte das Unternehmen über verschiedenste Massnahmen, die an diversen Standorten im letzten Jahr umgesetzt wurden, um den CO2-Fussabdruck des Konzerns zu verringern.

Im Anschluss folgten die Aktionärinnen und Aktionäre sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats und verabschiedeten den erstmals zur Genehmigung vorgelegten Bericht über die nicht-finanziellen Belange. Sie bestätigten alle zur Wahl stehenden Mitglieder des Verwaltungsrats sowie des Vergütungsausschusses und wählten Urs Kaufmann als Nachfolger von Philip Mosimann zum Präsidenten. Philip Mosimann stellte sich infolge Erreichung der im Organisationsreglement festgelegten Altersgrenze nicht mehr zur Wiederwahl. Vizepräsidentin Anita Hauser verdankte im Namen des Verwaltungsrats, der Konzernleitung und der Familie Hauser die enorm grossen Verdienste seines 23-jährigen, erfolgreichen Engagements. Die Aktionärinnen und Aktionäre verabschiedeten ihn unter grossem Applaus.

Der Dividendenbeschluss von CHF 13.50 pro Namenaktie berücksichtigt eine kontinuierliche Dividendenpolitik, das Konzernergebnis, die solide Finanzlage, die Aussichten für das laufende Jahr sowie weitere interne und externe Investitionsmöglichkeiten. Die Dividende wird den Aktionärinnen und Aktionären am 24. April 2024 ausbezahlt. Ab 22. April 2024 wird die Aktie ohne Anspruch auf Dividende gehandelt.

Folgende Dokumente zur Generalversammlung 2024 sind auf der Webseite von Bucher Industries unter bucherindustries.com/de/investoren/generalversammlung verfügbar:

Einladung zur Generalversammlung

zu gegebener Zeit das Protokoll der Generalversammlung

Am 25. April 2024 publiziert Bucher Industries eine Medienmitteilung zum Umsatz im ersten Quartal 2024.