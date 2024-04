EQS-Adhoc: Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberger Druckmaschinen AG: Veränderungen im Vorstand

EQS-Ad-hoc: Heidelberger Druckmaschinen AG / Schlagwort(e): Personalie

Der Aufsichtsrat der Heidelberger Druckmaschinen AG hat in seiner heutigen Sitzung einen Wechsel im Vorstandsvorsitz der Heidelberger Druckmaschinen AG sowie eine Erweiterung des Vorstands der Gesellschaft beschlossen.

Mit Wirkung ab dem 1. Juli 2024 für die Dauer von drei Jahren wurde Jürgen Otto zum Vorsitzenden des Vorstands (CEO) der Heidelberger Druckmaschinen AG bestellt. Der bisherige Vorstandsvorsitzende, Dr. Ludwin Monz, wird auf eigenen Wunsch im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat sein Amt als Vorstandsvorsitzender mit Ablauf des 30. Juni 2024 niederlegen und aus dem Vorstand ausscheiden.

Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat in der heutigen Sitzung mit Wirkung ab dem 1. Juli 2024 für die Dauer von drei Jahren die Berufung von Dr. David Schmedding als weiteres Vorstandsmitglied der Gesellschaft beschlossen. Dr. David Schmedding wird insbesondere die Bereiche Vertrieb und Service verantworten. Dem Vorstand der Heidelberger Druckmaschinen AG gehört außerdem unverändert Tania von der Goltz als CFO an.

Heidelberger Druckmaschinen AG

Investor Relations

Maximilian Beyer

Tel: +49 (0)6222 82-67120

E-Mail:

maximilian.beyer@heidelberg.com

Group Communications

Florian Pitzinger

Tel.: +49 (0)151 67968774

E-Mail:

florian.pitzinger@heidelberg.com

Thomas Fichtl

Tel.: +49 6222 82- 67123

E-Mail:

Thomas.Fichtl@heidelberg.com

Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

Veränderungen im Vorstand der Heidelberger Druckmaschinen AG: Jürgen Otto folgt ab dem 1. Juli 2024 auf Dr. Ludwin Monz als Vorstandsvorsitzender – Dr. David Schmedding wird neu in den Vorstand berufen

Dr. Ludwin Monz wird sein Amt als Vorstandsvorsitzender zum Ablauf des 30. Juni 2024 niederlegen und aus dem Vorstand ausscheiden

Neuer Vorstandsvorsitzender zum 01.07.2024 ist Jürgen Otto

Erweiterung des Vorstands um Dr. David Schmedding

Jürgen Otto wird zum 1. Juli 2024 neuer Vorstandsvorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG). Er folgt damit auf Dr. Ludwin Monz, der sein Amt als Vorstandsvorsitzender zum Ablauf des 30. Juni 2024 auf eigenen Wunsch im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrats niederlegen und aus dem Vorstand von HEIDELBERG ausscheiden wird. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Aufsichtsrat am 19. April 2024.

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Dr. Martin Sonnenschein, kommentiert: „Wir bedauern den Entschluss von Dr. Ludwin Monz, HEIDELBERG zu verlassen, sehr. Er hat unser Unternehmen strategisch und operativ entscheidend vorangebracht und damit unser Fundament in einem schwierigen Marktumfeld gestärkt. Mit Jürgen Otto gewinnen wir eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit. Mit seiner Erfahrung und seinem Netzwerk werden wir HEIDELBERG weiter konsequent auf die Zukunft ausrichten, die Ertragskraft steigern und unsere bedeutende Technologiekompetenz in der Druck- und Verpackungsindustrie und darüber hinaus noch weiter stärken.“

Dr. Ludwin Monz sagt: „Die Arbeit bei HEIDELBERG hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit beim Aufsichtsrat, dem Führungsteam und allen Mitarbeitenden des Unternehmens.“

Jürgen Otto bringt jahrzehntelange Erfahrung in der zukunftsfähigen Ausrichtung großer Industrieunternehmen mit, dabei auch in den letzten Jahren verstärkt im Bereich des Turnaround-Managements. Mit Blick auf seine bevorstehende Aufgabe kommentiert Jürgen Otto: „HEIDELBERG ist eine Ikone der deutschen Industrie mit einer Produktqualität und Servicekompetenz, die weltweit geschätzt wird. Ich freue mich darauf, Teil von HEIDELBERG zu werden und gemeinsam mit dem Führungsteam um Tania von der Goltz und David Schmedding sowie allen Mitarbeitenden an einer erfolgreichen Zukunft für das Unternehmen zu arbeiten.“

Der Aufsichtsrat der Heidelberger Druckmaschinen AG hat außerdem in seiner Sitzung vom 19.04.2024 das Vorstandsgremium erweitert. Er berief ebenfalls zum 01.07.2024, Dr. David Schmedding, bisher Leiter des Vertriebs, als neues Mitglied des Vorstands. Dem Vorstandsgremium gehören somit zum 01.07.2024 Jürgen Otto als Vorstandsvorsitzender, Tania von der Goltz als Finanzvorständin und Dr. David Schmedding als Vorstand Vertrieb und Service an.

Dr. Martin Sonnenschein sagt zur Berufung von Dr. David Schmedding: „Durch seine bisherigen Führungspositionen im Unternehmen ist Dr. David Schmedding ein versierter HEIDELBERGer. Mit seiner Berufung in den Vorstand werden wir künftig einen noch stärkeren Fokus darauf legen, unsere Kunden mit innovativen, hochwertigen Produkten und Serviceleistungen zu überzeugen und sie in ihrer Leistungskraft voranzubringen.“

Dr. David Schmedding ergänzt: „Ich bedanke mich für das Vertrauen und freue mich auf die Aufgabe, HEIDELBERG nun als Mitglied des Vorstands auf dem Weg nach vorne mitzugestalten und im Sinne unserer Kunden weiterzuentwickeln.“

Herr Jürgen Otto wird zum 1. Juli 2024 neuer Vorstandsvorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG).

: Dr. Ludwin Monz wird sein Amt als Vorstandsvorsitzender zum Ablauf des 30. Juni 2024 auf eigenen Wunsch im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrats niederlegen und aus dem Vorstand von HEIDELBERG ausscheiden.

Dr. David Schmedding, bisher Leiter des Vertriebs, wird zum 1. Juli 2024 neues Mitglied des Vorstands der Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG).

