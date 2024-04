USA stoppen UN-Anerkennung eines palästinensischen Staates

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Vereinigte Nationen (Reuters) - Die Vereinigten Staaten haben die Anerkennung eines palästinensischen Staates durch die Vereinten Nationen mit einem Veto verhindert.

Damit verweigerten sie den Palästinensern die Vollmitgliedschaft in der Weltorganisation. "Die Vereinigten Staaten unterstützen weiterhin nachdrücklich eine Zwei-Staaten-Lösung. Dieses Votum spiegelt nicht die Ablehnung der palästinensischen Eigenstaatlichkeit wider, sondern ist vielmehr eine Anerkennung der Tatsache, dass diese nur durch direkte Verhandlungen zwischen den Parteien erreicht werden kann", erklärte der stellvertretende US-Botschafter bei der UNO, Robert Wood, vor dem Rat am Donnerstag (Ortszeit). Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas verurteilte das Veto der USA in einer Erklärung als "unfair, unethisch und ungerechtfertigt".

Die USA legten ihr Veto gegen einen Resolutionsentwurf ein, der der 193 Mitglieder zählenden UN-Generalversammlung die Aufnahme des Staates Palästina in die UNO empfiehlt. Großbritannien und die Schweiz enthielten sich der Stimme, während die übrigen zwölf Ratsmitglieder mit Ja stimmten. Israels Außenminister Israel Katz lobte die Vereinigten Staaten dafür, dass sie ein Veto eingelegt haben.

