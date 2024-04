Schmierstoff-Hersteller Fuchs kauft hessischen Anbieter Lubcon

MANNHEIM/MAINTAL (dpa-AFX) - Der Schmierstoff-Hersteller Fuchs will den hessischen Spezialschmierstoff-Anbieter Lubcon übernehmen. Das familiengeführte Unternehmen mit Hauptsitz in Maintal verfüge über langjährige Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Fetten, Ölen und Pasten, teilte Fuchs am Montag am Konzernsitz in Mannheim mit. Beide Seiten hätten eine Vereinbarung über den Kauf unterzeichnet. Ein Preis wurde nicht genannt.

Die Lubcon-Produkte kommen den Angaben zufolge in verschiedenen Branchen wie der Bahn-, Papier-, Textil-, Lebensmittel-, Pharma- und Windindustrie zum Einsatz. Das Unternehmen beschäftige 211 Menschen und habe im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von rund 40 Millionen Euro erzielt. Der im MDax gelistete Fuchs-Konzern kommt auf 6200 Mitarbeiter und erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro. Die Fuchs-Aktie reagierte zunächst nicht auf die Neuigkeiten./stw/he