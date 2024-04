Munich Re verdient deutlich mehr als gedacht - Aktie legt zu

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re wird nach überraschend viel Gewinn zum Jahresstart etwas optimistischer für 2024. Im ersten Quartal verdiente der Dax -Konzern auch dank geringer Großschäden nach vorläufigen Zahlen rund 2,1 Milliarden Euro und damit fast zwei Drittel mehr als ein Jahr zuvor, wie er überraschend am Dienstag in München mitteilte. Das sind rund 600 Millionen mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Für das laufende Jahr peilt Vorstandschef Joachim Wenning zwar weiterhin einen Überschuss von 5 Milliarden Euro an. Allerdings sei nun die Wahrscheinlichkeit gestiegen, diese Marke zu übertreffen, stellte die Munich Re klar. Für die Aktie des Konzerns ging es nach den Neuigkeiten um knapp anderthalb Prozent aufwärts./stw/stk