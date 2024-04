029 Group SE gibt die Veröffentlichung des Geschäftsberichts bekannt

EQS-Media / 24.04.2024 / 09:30 CET/CEST



Berlin, 24. April 2024.

029 Group SE (ISIN: DE000A2LQ2DO) eine globale Hospitality- und Lifestyle-Plattform (“029 Group”), gibt bekannt, dass sie ihren Geschäftsbericht und die vollständigen Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr veröffentlicht hat. Das Unternehmen hat das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag von 5,6 Mio. EUR (Vorjahr: 0,7 Mio. EUR) nach HGB-Rechnungslegungsvorschriften abgeschlossen. Der Jahresfehlbetrag ist im Wesentlichen auf die Abschreibung der Beteiligung an Conscious Good in Höhe von 4,9 Mio. EUR zurückzuführen, die am 5. Februar in einer Ad-hoc-Mitteilung bekannt gegeben wurde. Das Unternehmen hat sich aufgrund der anhaltenden Herausforderungen auf den Finanzierungsmärkten und der schwierigen operativen Bedingungen in Großbritannien dazu entschlossen, den Geschäftsbetrieb einzustellen. Die 029 Group hält nun ein Portfolio von fünf Investments in den Bereichen Gastgewerbe, Grundlagentechnologien und Konsumgüter.

Während das Jahresergebnis von 029 im Geschäftsjahr 2023 nach den deutschen Rechnungslegungsstandard HGB aufgrund der vorgenannten Gründe negativ war, entwickelte sich das übrige Portfolio sehr positiv: So konnte Limestone Capital deutliche Fortschritte auf dem europäischen Hospitality-Markt machen. Mit dem Erwerb des ikonischen Hotels Axel in Madrid im September 2023 und dem Erwerb eines luxuriösen Resorts an der Costa Smeralda auf Sardinien, das im Mai 2024 seine Pforten öffnen wird, ist die Portfolioerweiterung von Limestone evident. TRIP, das führende CBD-Getränkeunternehmen, setzte seinen außergewöhnlichen Wachstumskurs fort und erreichte im Jahr 2023 wichtige Meilensteine. Die starke operative Leistung von TRIP zeigte sich in der Anerkennung als viertschnellst wachsendes Unternehmen in Großbritannien und als Softdrinkmarke des Jahres bei den The Grocer Gold Awards.

CEO und Gründer Lorin Van Nuland kommentierte: „Wir freuen uns, den Jahresbericht als 029 Group SE zu veröffentlichen. Trotz des Jahresfehlbetrages im Geschäftsjahr haben unsere Portfoliounternehmen angesichts der schwierigen Marktbedingungen Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit bewiesen. Trotz des Marktabschwungs haben wir jedoch auch Chancen gesehen, wie unsere Investition in fjör zeigt. Unser Fokus auf die Sektoren Gastgewerbe und Lifestyle - Bereiche, in denen unserer Meinung nach langfristige Trends noch immer Innovationen und neue Verbrauchererfahrungen begünstigen - hat es uns ermöglicht, Unternehmen zu identifizieren und zu unterstützen, die sich an den sich entwickelnden Verhaltensweisen und Vorlieben der Verbraucher orientieren.“

Der Geschäftsbericht und die Finanzergebnisse sind auf der Investoren-Webseite der 029 Group SE unter folgender Adresse abrufbar:

https://www.029-group.com/de/investor-relations

.

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: 029 Group SE

Schlagwort(e): Finanzen

24.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: 029 Group SE Neue Schönhauserstraße 3-5 10178 Berlin Deutschland E-Mail: ir@029-group.com Internet: www.029-group.com ISIN: DE000A2LQ2D0 WKN: A2LQ2D Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, München EQS News ID: 1888041

Ende der Mitteilung EQS-Media

1888041 24.04.2024 CET/CEST